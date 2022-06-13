На Харківщині воїни 93 омбр знищили ворожий бойовий вертоліт “Алігатор”

У Харківській області військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний яр” збили російський бойовий вертоліт Ка-52 “Алігатор”.
Про це в понеділок, 13 червня, інформує пресслужба 93-ї омбр.
“Сьогодні після обіду на Ізюмському напрямку, що на Харківщині, зенітно-ракетний дивізіон холодноярців знищив бойовий вертоліт Ка-52 російських загарбників.
Гелікоптер впав на тимчасово окуповану територію між населеними пунктами Сулигівка та Довгеньке.
Завдячуючи зусиллям холодноярської бригади рашистів поменшало в українському небі”, – йдеться в повідомленні.
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