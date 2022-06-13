Home / Війна / 1200 тіл загиблих українців ще не ідентифіковані, – поліція

1200 тіл загиблих українців ще не ідентифіковані, – поліція

13/06/2022 20:25

Правоохоронці розслідують кримінальні провадження за фактами загибелі понад 12 тис. українців, 1200 тіл, зокрема знайдених у братських могилах, ще не ідентифіковані.

Про це в понеділок, 13 червня, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає “Інтерфакс-Україна”.

“По Україні ми отримали повідомлення, відкрили відповідні кримінальні провадження щодо загибелі понад 12 тисяч людей, які були знайдені, зокрема, в братських могилах”, – розповів він.

Він зазначив, що понад 1,5 тис. цивільних загинули лише на території Київської області.

“У Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці була маса вбитих людей, які лежали прямо на вулицях – снайпери розстрілювали їх із танків, із бронетранспортерів, незважаючи на білі пов’язки, які російські військові змушували людей носити”, – сказав голова Нацполіції.

Клименко додав, що велику кількість людей було знайдено загиблими у своїх будинках і квартирах: “І коли наші вибухотехніки, експерти-криміналісти, слідчі заходили до квартир, вони знаходили ці тіла. Насамперед, ці люди помирали від мінно-вибухових травм”.

Щодо братських могил, то, як наголосив Клименко, поки що рано називати конкретні цифри, адже щотижня правоохоронці знаходять по декілька тіл.

“У Бучі в одній такій могилі було поховано 116 людей, були поховання менші – по 5-7 осіб. Жителі збирали тіла загиблих та ховали у парках”, – додав він.

За словами голови Нацполіції, загалом приблизно 75% загиблих – це чоловіки, близько 2% – діти, решта – жінки. “Це цивільне населення, люди не мали жодного стосунку до військових або правоохоронних структур”, – звернув увагу Клименко.

Говорячи про процедуру ексгумації, голова Нацполіції відзначив тривалість та складність процесу.

“На сьогодні не ідентифіковано близько 1200 тіл загиблих. Це тривалий процес, достатньо кропіткий, тому що дуже багато тіл у стані гнильного розпаду. У тих родичів, які зверталися до нас на гарячу лінію, відбираємо ДНК, потім профілі цих родичів порівнюємо з профілями загиблих, які були поховані, розстріляні, яких не змогли впізнати. Родичі мають бути лише прямі – батько-мати-рідні діти. Тільки так ми працюємо”, – підсумував Клименко.

Читайте також:
На Київщині виявили ще одне масове поховання вбитих окупантами мирних мешканців

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

1200 тіл загиблих українців ще не ідентифіковані, – поліція

Правоохоронці розслідують кримінальні провадження за фактами загибелі понад 12 тис. українців, 1200 тіл, зокрема знайдених у братських могилах, ще не ідентифіковані. Про це в понеділок, 13 червня, повідомив голова...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse