Зеленському присудили премію Нємцова – за відвагу

Щорічну премію Фонду Бориса Нємцова присуджено президенту України Володимиру Зеленському.
Про це йдеться на сайті Фонду.
“Володимир Зеленський отримав премію за виявлену мужність”, – пояснила в інтерв’ю російському виданню “Медуза” Жанна Нємцова, донька вбитого у 2015 р. російського опозиційного політика Бориса Нємцова.
На її думку, “Зеленський виявив надзвичайну сміливість, мужність”, оскільки у перші дні війни “залишився в Києві і вирішив захищати свою Батьківщину разом зі своїм народом”.
Фонд Нємцова, заснований у 2016 р., вручає премії винятково російським опозиційним та громадським діячам, проте цьогоріч зробили виняток і вирішили відзначити представника України.
За словами Жанни Нємцової, рада фонду розглядала також кандидатури Віталія Кличка, Святослава Вакарчука, Андрія Хливнюка, Юлію Паєвську-“Тайру”, проте рейтинговим голосуванням було визначено преміювати президента України.
У 2021 р. лавреатом премії Нємцова став російський опозиціонер Олексій Навальний.
Читайте також:
Нобелівський комітет просять змінити дедлайн, щоб Зеленський і народ України отримали премію миру
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!