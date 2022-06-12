Зеленському присудили премію Нємцова – за відвагу

Володимир Зеленський. фото - Офіс президента

Щорічну премію Фонду Бориса Нємцова присуджено президенту України Володимиру Зеленському.

Про це йдеться на сайті Фонду.

“Володимир Зеленський отримав премію за виявлену мужність”, – пояснила в інтерв’ю російському виданню “Медуза” Жанна Нємцова, донька вбитого у 2015 р. російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

На її думку, “Зеленський виявив надзвичайну сміливість, мужність”, оскільки у перші дні війни “залишився в Києві і вирішив захищати свою Батьківщину разом зі своїм народом”.

Фонд Нємцова, заснований у 2016 р., вручає премії винятково російським опозиційним та громадським діячам, проте цьогоріч зробили виняток і вирішили відзначити представника України.

За словами Жанни Нємцової, рада фонду розглядала також кандидатури Віталія Кличка, Святослава Вакарчука, Андрія Хливнюка, Юлію Паєвську-“Тайру”, проте рейтинговим голосуванням було визначено преміювати президента України.

У 2021 р. лавреатом премії Нємцова став російський опозиціонер Олексій Навальний.

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