В окупованому Бердянську ранок почався з вибухів

В окупованому росіянами Бердянську, що на узбережжі Азовського моря в Запорізькій області, вранці було чути три вибухи, частина міста залишилася без світла.

За попередньою інформацією, одним із вибухів було пошкоджено одну з електричних підстанцій. Припускають, що вибухнула підстанція біля ТЦ “Амстор”.

У телеграм-каналах близько восьмої години публікують відео зі стовпами диму після вибухів.

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