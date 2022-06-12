В окупованому Бердянську ранок почався з вибухів

В окупованому росіянами Бердянську, що на узбережжі Азовського моря в Запорізькій області, вранці було чути три вибухи, частина міста залишилася без світла.
За попередньою інформацією, одним із вибухів було пошкоджено одну з електричних підстанцій. Припускають, що вибухнула підстанція біля ТЦ “Амстор”.
У телеграм-каналах близько восьмої години публікують відео зі стовпами диму після вибухів.
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