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Щодо посадовця Генштабу, який влаштував п’яну стрілянину в ЖК у Києві, почато службове розслідування

12/06/2022 11:05

Міністр оборони Олексій Резніков наказав розпочати службове розслідування щодо посадовця Генштабу, який увечері 10 червня влаштував стрілянину в спальному районі столиці.

“У п‘ятницю у місті Києві стався епізод, на який мені хотілося негайно відреагувати не тільки як міністру і громадянину, що багато років виступає за легалізацію і належне впорядкування обігу зброї. А як батьку та дідусю”, – написав Резніков на своїй фейсбук-сторінці в суботу, 12 червня.

“За моїм наказом розпочате службове розслідування для з’ясування усіх обставин інциденту, коли посадова особа Генерального штабу Збройних Сил України – керівник одного з управлінь, вчинила дії, які мають ознаки не тільки дисциплінарного, але й кримінального правопорушення… Якщо у встановленому порядку підтвердяться факти, що внаслідок дій посадовця була загроза настання тяжких наслідків, а саме – ризик для життя та здоров’я дитини, буде зроблено все для справедливого покарання”, – йдеться в повідомленні міністра.

Ім’я посадовця ГШ не називається.

На час розслідування його відсторонили.

Для службового розслідування створена спеціальна комісія на чолі з заступником головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком.

За повідомленнями з соцмереж, інцидент стався в ЖК “Казка” (вулиця Академіка Лебедєва, Феофанія). Озброєний військовик із Генштабу напідпитку із родичем влаштував ДТП на території житлового комплексу, погрожував охоронцям та відвідувачам. Це тривало кілька годин. В якийсь момент чоловік вистрілив у повітря та згодом був затриманий.

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