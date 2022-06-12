Щодо посадовця Генштабу, який влаштував п’яну стрілянину в ЖК у Києві, почато службове розслідування

Міністр оборони Олексій Резніков наказав розпочати службове розслідування щодо посадовця Генштабу, який увечері 10 червня влаштував стрілянину в спальному районі столиці.
“У п‘ятницю у місті Києві стався епізод, на який мені хотілося негайно відреагувати не тільки як міністру і громадянину, що багато років виступає за легалізацію і належне впорядкування обігу зброї. А як батьку та дідусю”, – написав Резніков на своїй фейсбук-сторінці в суботу, 12 червня.
Ім’я посадовця ГШ не називається.
На час розслідування його відсторонили.
Для службового розслідування створена спеціальна комісія на чолі з заступником головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком.
Відео інциденту, коли нетверезому працівник Генштабу влаштував стрілянину в київському ЖК.
Відео УП передали жителі pic.twitter.com/yrJgaQ1vkO
— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 12, 2022
За повідомленнями з соцмереж, інцидент стався в ЖК “Казка” (вулиця Академіка Лебедєва, Феофанія). Озброєний військовик із Генштабу напідпитку із родичем влаштував ДТП на території житлового комплексу, погрожував охоронцям та відвідувачам. Це тривало кілька годин. В якийсь момент чоловік вистрілив у повітря та згодом був затриманий.
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