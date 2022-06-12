СБУ затримала мешканку Бахмута, яка передавала ворогу дані про розташування ЗСУ

Донецька обласна прокуратура повідомила про підозру в державній зраді мешканці Бахмута, яка передвала ворогу координати місць дислокації військових ЗСУ та укранської військової техніки.
Про це повідомляє сайт Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, упродовж травня-червня 2022 року громадянка України за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств країни-агресора. Через інтернет-застосунки жінка передавала росіянам координати розташування українських військових та техніки на території свого міста.
Правоохоронці зафіксовали 14 фактів передачі даних російським загарбникам, поточнюють в Офісі Генерального прокурора.
Жінку затримали, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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