“Накрили командний пункт чеченців і ще дві вечірки”, – голова Луганської ОВА про ураження окупованої РФ території

В останні дні українські війська тричі “накривали” росіян артобстрілами на окупованій території Луганщини.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у включенні в національний телемарафон уранці в неділю, 12 червня.

За його словами, в Рубіжному “наші накрили командний пункт чеченців”, кількість убитих уточнюється.

“Окрім того, за останні дні маємо ще дві подібні “вечірки”: стадіон із вагнерівцями у Кадіївці та смертельну нараду у сєвєродонецькому ПК “Хіміків”, – зазначив голова ОВА.

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