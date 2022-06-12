Лідери Німеччини, Франції й Італії планують візит до Києва, – ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі збирається відвідати Україну наприкінці червня, перед самітом “Великої сімки”.
Про це повідомляє німецька газета Bild, спираючись на джерела в урядах України та Франції.
За інформацією видання, Париж і Берлін певний час ведуть переговори про спільний візит до Києва, Франція запропонувала долучити як третю сторону прем’єр-міністра Італії.
Водночас Reuters зазначає, що інформацію про візит в Україну Шольца не підтвердив речник німецького уряду.
Нагадаємо, у травні в офісі президента України інформували, що чекають на візит до Києва президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра і канцлера Олафа Шольца до Києва.
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