Кремль планує на окупованих територіях створити окремий федеральний округ – росЗМІ

Мітинг в тимчасово окупованому Херсоні, березень 2022 р.

ОРДЛО та окуповані території Херсонської і Запорізької областей влада РФ планує об’єднати в окремий федеральний округ, а не приєднувати до вже існуючих адміністративних територій Росії.

Про це пише російське видання «Медуза», посилаючись на три джерела в адміністрації Путіна.

За даними видання, спершу на новоокупованих територіях Херсонщини і Запоріжжя Кремль планує провести «референдуми» про приєднання до Росії за зразком «референдуму» в Криму в 2014 році.

Куратором справи зі створення округу призначено заступника департамента адміністрації Путіна Бориса Рапопорта, якого видання називає «людиною Сергія Кирієнка», першого заступника керівника адміністрації президента.

За даними джерел, зараз підбирають кадри для роботи в адміністраціях самопроголошених ЛНР, ДНР та у «військово-цивільних адміністраціях» Запорізької і Херсонської областей, які мають подбати про організацію «референдумів». «Наразі обговорюють дати їх проведення. Перша – середина липня, якщо дозволить ситуація на фронті, друга, більш реальна, – 11 вересня, в той день, коли в Росії пройдуть вибори губернаторів», – повідомляє «Медуза».

Також, за даними інформаторів видання, підлеглі Рапопорта зараз активно формують групи «політруків» – політтехнологів, журналістів, комунікаційників, які мають розробити та провести на окупованих територіях проросійську агітаційну кампанію.

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