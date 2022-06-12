“Бажаю поразки”. Очільник МЗС Латвії привітав з Днем Росії

Едгарс Ринкевичс

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс привітав з Днем Росії, побажавши поразки у війні.

Про це він написав у твіттері в неділю, 12 червня.

“Сьогодні Росія відзначає День Росії. Бажаю поразки в агресивній війні проти України, відмови від імперських амбіцій та побудови сучасної, демократичної та правової держави”, – написав міністр.

Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства #ДеньРоссии2022 🇷🇺 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 12, 2022

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