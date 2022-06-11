Home / Світ / Америка / У Зеленського відповіли на Байденові звинувачення про ігнорування загрози війни

У Зеленського відповіли на Байденові звинувачення про ігнорування загрози війни

11/06/2022 13:11

Перед масштабним вторгненням РФ в Україну президент Володимир Зеленський просив західних партнерів запровадити превентивні санкції проти Росії, але вони “не хотіли чути звернення Києва”.

Так прессекретар глави Української держави Сергій Никифоров відкоментував агенції Liga.net заяву президента США Джо Байдена про те, що напередодні війни Зеленський відкидав його попередження про загрозу повномасштабної війни Росії проти України.

За словами Никифорова, тоді президент Зеленський провів три-чотири телефонні розмови з Байденом, лідери детально обмінювалися думками та оцінками ситуації щодо загрози вторгнення РФ в Україну.

“Тому фраза “не хотів чути” ймовірно вимагає уточнення. До того ж, якщо пам’ятаєте, президент України закликав партнерів запровадити пакет превентивних санкцій, щоб спонукати Росію до відведення військ та деескалації ситуації. І тут уже можна сказати, що наші партнери “не хотіли нас чути”, – додав прес-секретар Зеленського.

У п’ятницю, 10 червня, під час політичного збору коштів у Лос-Анджелесі, Джо Байден сказав, що неодноразово попереджав Зеленського про це. “Багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і ми мали дані для підтвердження, що він (Путін –“Н”) збирається перейти кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, і багато людей також”. – цитує Bloomberg очільника США.

Читайте також:
США будуть з Україною до перемоги в цій війні, що змінить історію ХХІ сторіччя: Кулеба переповів розмову з Байденом

“Розвідка аналізує всі сценарії”: Резніков припустив, що РФ буде готова до ескалації наприкінці січня

Унікальних переглядів: 45
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Зеленського відповіли на Байденові звинувачення про ігнорування загрози війни

Перед масштабним вторгненням РФ в Україну президент Володимир Зеленський просив західних партнерів запровадити превентивні санкції проти Росії, але вони “не хотіли чути звернення Києва”. Так прессекретар глави Української держави...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse