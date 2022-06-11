У Зеленського відповіли на Байденові звинувачення про ігнорування загрози війни

Перед масштабним вторгненням РФ в Україну президент Володимир Зеленський просив західних партнерів запровадити превентивні санкції проти Росії, але вони “не хотіли чути звернення Києва”.

Так прессекретар глави Української держави Сергій Никифоров відкоментував агенції Liga.net заяву президента США Джо Байдена про те, що напередодні війни Зеленський відкидав його попередження про загрозу повномасштабної війни Росії проти України.

За словами Никифорова, тоді президент Зеленський провів три-чотири телефонні розмови з Байденом, лідери детально обмінювалися думками та оцінками ситуації щодо загрози вторгнення РФ в Україну.

“Тому фраза “не хотів чути” ймовірно вимагає уточнення. До того ж, якщо пам’ятаєте, президент України закликав партнерів запровадити пакет превентивних санкцій, щоб спонукати Росію до відведення військ та деескалації ситуації. І тут уже можна сказати, що наші партнери “не хотіли нас чути”, – додав прес-секретар Зеленського.

У п’ятницю, 10 червня, під час політичного збору коштів у Лос-Анджелесі, Джо Байден сказав, що неодноразово попереджав Зеленського про це. “Багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і ми мали дані для підтвердження, що він (Путін –“Н”) збирається перейти кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, і багато людей також”. – цитує Bloomberg очільника США.

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