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У Вільнюсі відкрили перший у ЄС культурний центр для біженців з України

11/06/2022 20:43

У Вільнюсі відкрили перший у Європейському Союзі Український центр для громадян, які були вимушені виїхати з України.

Про це в суботу, 11 червня, повідомляє пресслужба президента України.

Зазначається, що це культурний осередок, і його створили за ініціативою перших леді двох країн – Олени Зеленської та Діани Науседене.

Приміщення для нього надав Університет Вітовта Великого.

За задумом, Український центр стане місцем навчання, профорієнтації, психологічної допомоги, відпочинку для дітей, молоді та дорослих. Тут можна буде залишити малечу на позашкільні заняття, відвідати лекції, освітні курси чи приділити час хобі.

Центр також буде майданчиком для культурної дипломатії між країнами, презентуватиме Україну, її культуру та самобутність у Литві, братиме участь в академічній діяльності, тут проводитимуть творчі зустрічі, концерти, інші заходи.

Символічну стрічку на церемонії перерізали перша леді Литви, посол України у Литовській Республіці Петро Бешта та ректор університету Юозас Аугутіс.

“Коли ми задумували цей центр з колегою, дозволю собі сказати, з моєю подругою та великим другом України Діаною Наусєдєнє, ми хотіли, щоб в українців, які через війну були змушені приїхати до Литви, з’явилося по-справжньому рідне місце. Щоб центр справді був осередком, куди можна звернутися з будь-якого питання – по допомогу чи спілкування. Щоб тут можна було навчатися, проводити дозвілля. Долучитися до культурного заходу або освітнього курсу”, – сказала Олена Зеленська по відеозв’язку з Києва.

Головою Українського центру у Вільнюсі став підписант Акта про незалежність Литви, колишній посол Литви в Україні Альгірдас Кумжа.

“Спільно з нашими партнерами ми пообіцяли активно співпрацювати та робити все можливе для того, щоб жителі України відчували себе безпечно у Литві, отримували медичну та соціальну допомогу, освітні послуги, а головне – щоб українці могли плекати свою культуру та зберігали життєві сили нації», – сказала Діана Науседене.

Варто зазначити, що з початку російської агресії Литовська Республіка прийняла понад 50 тисяч українських вимушених переселенців.

 

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Україна

У Вільнюсі відкрили перший у ЄС культурний центр для біженців з України

У Вільнюсі відкрили перший у Європейському Союзі Український центр для громадян, які були вимушені виїхати з України. Про це в суботу, 11 червня, повідомляє пресслужба президента України. Зазначається, що...

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