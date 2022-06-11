Супутники зафіксували нові ППО окупантів на острові Зміїний

РОСІЙСЬКИЙ ЗРК ТОР НА ПАРАДІ В МОСКВІ 2022 РОКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

На супутникових знімках острова Зміїний від 10 червня помітно нові комплекси протиповітряної оборони, які розмістили там російські окупанти.

Їх видно на знімках компанії Planet Labs, пише “Українська правда“.

Фахівців з “розвідки з відкритих даних” (OSINT, open-source intelligence) вважають, що це комплекси типу ТОР.

Їх розмістили на острові 9 червня.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомляв, що Росія розмістила на захопленому острові Зміїний комплекси протиповітряної оборони “Панцир” і “Тор-М2”.

Перед тим ЗСУ завдавали ракетно-бомбових ударів по Зміїному, по угрупованню ворога працювала українська авіація. За даними ГШ, катер проєкту “Серна”, уражений біля берегів острова, мав на борту системи ППО (ЗРК “Тор”) для встановлення на острові.

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