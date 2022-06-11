На Одещині чоловік насмерть підірвався на замінованому пляжі. ВІДЕО

Кадр відео

Оперативне командування Сухопутних військ ЗСУ “Південь” повідомило про нещасний випадок в Одеській області – підрив цивільного на міні з летальним кінцем – через нехтування заборони купатися в морі.

Про це йдеться в повідомленні ОК увечері в суботу, 11 червня.

“На одному з пляжів Одещини чоловік підірвався на невідомому предметі. Родина, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати із сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину і температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям”, ідеться в повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Поліція показала відео з місця події.

“Звертаємо увагу всіх громадян, що застереження про небезпеку – це справжня турбота про ваше життя і здоров’я. Дотримання цих обмежень набагато ефективніше від відпочинку, що може закінчитися летально”, – зазначили в ОК “Південь”.

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