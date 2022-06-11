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Фон дер Ляєн прийшла до поранених українських воїнів

11/06/2022 18:28

 

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка перебуває з візитом у Києві, відвідала в госпіталі поранених на фронті українських бійців.

Відео цієї зустрічі вона опублікувала у своєму твітері, повідомляє “Європейська правда“.

“Я відвідала солдатів, які одужують у шпиталі в Києві. Попри травми, їхній дух не зламаний. Їхня рішучість неушкоджена. Це важкі часи для України. Європа на вашому боці”, – наголосила фон дер Ляєн.

Як писала “Новинарня“, у суботу, 11 червня, Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва. Вона заявила, що переговори з президентом Володимиром Зеленським дозволять “фіналізувати оцінку заявки” України на вступ у Євросоюз до кінця наступного тижня.

Зеленський, своєю чергою, зазначив, що від того, чи надасть ЄС Україні статус кандидата на вступ, залежить майбутнє європейського проєкту.

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