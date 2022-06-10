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ЄС не час казати українцям “ні”, – посол Польщі

10/06/2022 15:50

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький вважає цілком реальним надання Україні статусу кандидата в члени ЄС наприкінці червня.

Таку думку він висловив у інтерв’ю “Укрінформу“, котре опубліковане у п’ятницю, 10 червня.

“Це абсолютно реально, і ми це підтримуємо. Наразі не час казати українцям “ні”, – зазначив польський дипломат.

Він підкреслив, що кандидатство – це не членство, і Євросоюзу не треба панікувати з цього приводу.

На думку посла, кандидатство має заохотити Україну ухвалювати деякі, можливо, непопулярні, але необхідні рішення щодо роботи внутрішніх інституцій.

“Але також треба розуміти, що Росія не сидітиме, склавши руки. Вона гратиме на цьому, обіцятиме за негативне рішення якісь коридори, деблокування чи обміни полоненими.

Кандидатство України в деяких країнах і так не підтримується – не тому, щось хтось проти українців. Але десь існує поганий досвід із мігрантами з інших континентів, у когось в країні складна економічна ситуація, і легко звинуватити поляків, литовців чи українців, що вони приїхали і забрали їх гроші та їх роботу”, – зауважив посол.

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