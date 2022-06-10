Україна здатна витіснити Росію з Донбасу, – міністр оборони Великої Британії в Києві

До Києва з візитом прибув міністр оборони Великобританії Бен Воллес. Він зустрівся Володимиром Зеленським та заявив, що його країна бачить здатність України витіснити загарбників із Донбасу.
Відео зустрічі оприлюднено в телеграм-каналі президента України у п’ятницю, 10 червня.
“Я бачу багато спільного в нашій історії. По-перше, набагато чисельніша армія супротивника, фашистський режим. Дійсно, ми зараз бачимо, що Україна здатна витіснити Росію з Донбасу. Ми бачимо, що режим той, про який я вже сказав, він на межі колапсу, принаймні що стосується воєнної потуги. Вони зараз на межі виснаження”, – вважає Воллес.
Володимир Зеленський відзначив, що постійно контактує з прем’єр-міністром Сполученого Королівства Борисом Джонсоном, а український і британський уряди також перебувають на стабільному звʼязку.
“Вдячний Великій Британії, уряду, премʼєр-міністру. Війна – це великий прояв того, хто наші справжні друзі. Друзі і партнери. Тому, я вважаю, що це саме Великобританія”, – зазначив Зеленський.
“Зброя, фінанси, санкції – три речі, в яких послідовно показує лідерство Великобританія”, – зазначив глава держави.
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