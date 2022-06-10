У Нідерландах закінчився суд МН17, вердикт очікується наприкінці року

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Завершилися судові розгляди в справі про аварію літака “Малайзійських авіаліній”, що виконував рейс МН17 і був збитий у небі над Україною 17 липня 2014 року.

Про це повідомила спільна слідча група (JIT), яка розслідує катастрофу.

“Сьогодні був останній день судового розгляду з MH17. Вердикт має бути винесений у листопаді або грудні 2022 року. Точку зору прокуратури можна прочитати тут (англійською та голландською мовами)”, – повідомляється у твіттері JIT.

Як відомо, суд розпочався 9 березня 2020 року.

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Як інформувала “Новинарня“, Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, рейс MH17 Амстердам-Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік від Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародне розслідування під егідою Нідерландів доводить, що літак збито з контрольованої сепаратистами території ракетним комплексом “Бук”, який прибув із Росії.

19 червня 2019 року Об’єднана слідча група назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це – Сергій Дубинський (“Хмурий”), Ігор Гіркін (“Стрелок”), Олег Пулатов (“Гюрза”), Леонід Харченко (“Кріт”). Також підозрюваним визнали колишнього бойовика “ДНР” Володимира Цемаха, затриманого СБУ в ОРДЛО і відданого в Росію в рамках обміну полоненими.

Судовий процес у цій справі почався 9 березня 2020 року в судовому комплексі “Схіпхол” біля Амстердама.

На початку першого засідання в судовій залі була присутня частина родичів загиблих, преса, сторона обвинувачення, а також адвокати одного з підозрюваних – підполковника ГРУ РФ Олега Пулатова. Підозрювані на суд не прибули.

Через коронавірусний карантин судові засідання відбулися лише 9, 10 і 23 березня.

Адвокатам Пулатова дали час ознайомитися з матеріалами справи, відтак чергове засідання призначили на 8 червня.

Піт Плюг, глава Фонду катастрофи MH17, яка об’єднує родини жертв трагедії, вважає, що судові слухання можуть розтягнутися на 4-5 років, а з урахуванням розгляду апеляцій – на 7 років.

У травні стало відомо, що бойовики “ДНР” “арештували” обвинуваченого у справі МН17 Леоніда Харченка “Крота” в іншій кримінальній справі. Його колеги вважають, що колишнього розвідника хочуть “ізолювати”, щоби запобігти викраденню Харченка спецслужбами України.

8 червня 2020 року судовий процес у “Схіпхолі” відновився. Чотирьом підозрюваним 10 червня відмовили в наданні імунітету бійців однієї з воюючих сторін – комбатантів.

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