Росіяни вдарили по Чернігівщині через кордон зі ствольної артилерії й мінометів

Фото: ОК "Північ"

Росіяни знову обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської області з території РФ.

Про це вдень у п’ятницю, 10 червня, повідомляє пресслужба ОК “Північ”.

За цими даними, з 07:20 до 07:40 спостерігачі зафіксували 11 вибухів (приходів) зі ствольної артилерії в напрямку Грем’яча.

Близько 08:50 по Грем’ячу також били імовірно з міномета калібру 120 мм.

Із 08:15 до 08:20 в напрямку н.п. Михальчина Слобода зафіксовано 10 вибухів (приходів), ймовірно з міномета калібру 120 мм.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Втрат серед місцевого населення немає, пошкоджено нежитлову будівлю.

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