Home / Війна / Росіяни вдарили по Чернігівщині через кордон зі ствольної артилерії й мінометів

Росіяни вдарили по Чернігівщині через кордон зі ствольної артилерії й мінометів

10/06/2022 13:36

Росіяни знову обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської області з території РФ.

Про це вдень у п’ятницю, 10 червня, повідомляє пресслужба ОК “Північ”.

За цими даними, з 07:20 до 07:40 спостерігачі зафіксували 11 вибухів (приходів) зі ствольної артилерії в напрямку Грем’яча.

Близько 08:50 по Грем’ячу також били імовірно з міномета калібру 120 мм.

Із 08:15 до 08:20 в напрямку н.п. Михальчина Слобода зафіксовано 10 вибухів (приходів), ймовірно з міномета калібру 120 мм.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Втрат серед місцевого населення немає, пошкоджено нежитлову будівлю.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 107 – 10.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 4
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ: Політтехнологу Медведчука оголосили підозру в держзраді

Політтехнолог затриманого народного депутата Віктора Медведчука отримав підозру у державній зраді. Після обшуків у нього вилучили аналітичні матеріали щодо проведення “денацифікації та демілітаризації України”. Про це в п’ятницю, 10...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse