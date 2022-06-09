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З початку великої війни ПС ЗСУ здійснили понад 1100 групових авіанальотів

09/06/2022 01:44

Від початку повномасштабної війни з Росією Повітряні сили України здійснили понад 1100 групових авіанальотів з ударами по ворогу.

Про це ввечері 8 червня повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

“На даний час штурмовиками та бомбардувальниками Повітряних сил ЗС України з початку повномасштабного вторгнення на територію України здійснено понад 1100 групових авіанальотів по колонах техніки, позиціях, живій силі та логістичних центрах російських окупантів”, – сказано у зведенні.

За добу 8 червня ударна авіація ПС Збройних сил України завдала ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах. Знищено щонайменше 10 одиниць бойової броньованої техніки та близько двох десятків росіян.

Зенітні ракетні війська Повітряних сил у середу уразили два безпілотні літальні апарати “Орлан-10”. Ще сім БпЛА цього типу знищила протиповітряна оборона Сухопутних військ.

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