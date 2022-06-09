У Білорусі активізували процес формування “народного ополчення”, – Генштаб

У Білорусі влада активізувала процес формування так званого “народного ополчення”.
Про це ввечері в четвер, 9 червня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.
Для недопущення викриття позицій та місць розміщення військової техніки місцевому населенню заборонено відвідування лісів”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в Білорусі активізували процес формування так званого “народного ополчення”.
У військових комісаріатах проводяться збори з місцевими жителями для роз’яснення необхідності створення таких підрозділів.
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