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Президент нагородив 285 воїнів, із них 68 – посмертно. СПИСКИ

09/06/2022 01:37

Президент Володимир Зеленський у зверненні наприкінці доби 8 червня повідомив, що підписав указ про відзначення державними нагородами українських захисників. Він нагородив 285 військовослужбовців, із них 68 – посмертно.

Ці укази вже оприлюднені на сайті глави держави.

Указом №396/2022 від 7 червня нагороджені 96 воїнів (з них 10 – посмертно), указом №397/2022 від 8 червня – 189 воїнів (58 – посмертно).

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №397/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ДЕРДУГУ Сергія Миколайовича (посмертно) — підполковника

ІПАТЕНКА Леоніда Володимировича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БОНДАРЕНКА Сергія Віталійовича — капітана

ВАСИЛЕНКА Володимира Анатолійовича — підполковника

ГЕРАСИМЧУКА Олексія Сергійовича — майора

ГУЛЯКА Юрія Васильовича — старшого лейтенанта

КАНЕВСЬКОГО Леоніда Броніславовича — підполковника

ЛУКУНІНА Сергія Віталійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

МАЦЕХУ Сергія Юрійовича — капітана

МУРГУ Богдана Юрійовича — старшого лейтенанта

ОСАДЧУКА Руслана Миколайовича — полковника

ПОЛОНСЬКОГО Юрія Михайловича — старшого лейтенанта

ПРОХОРОВА Семена Миколайовича (посмертно) — підполковника

ТРОФІМЕНКА Олексія Павловича — полковника

ЦИМБАЛЕНКА Володимира Сергійовича (посмертно) — лейтенанта

ЧУЙЧЕНКА Ігоря Івановича — капітана

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ВАНДРОВСЬКОГО Миколу Вікторовича (посмертно) — капітана

ВАСИЛЯНСЬКОГО Максима Геннадійовича (посмертно) — старшого матроса

ЛЮБИМКОВА Олександра Володимировича (посмертно) — старшого матроса

ОНИЩЕНКА Ігоря Миколайовича — полковника

ПРИСТУПУ Михайла Сергійовича (посмертно) — матроса

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БЛІНОВА Андрія Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта

БОЙКА Андрія Михайловича (посмертно) — матроса

БУЛАТА Олександра Сергійовича (посмертно) — старшину

БУТЕНКА Олега Володимировича (посмертно) — старшого солдата

БУТИМА Василя Романовича — солдата

ВАНІВСЬКОГО Олега-Степана Степановича — старшого солдата

ВИШАТИЦЬКОГО Богдана Володимировича — солдата

ГАЛУШКУ Олександра Вікторовича — солдата

ДЕРГАЯ Анатолія Вікторовича (посмертно) — солдата

ДОРОШЕНКА Віталія Миколайовича (посмертно) — головного сержанта

ДОЦЕНКА Олексія Сергійовича (посмертно) — старшого матроса

ДУЛІНА Віталія Олександровича — головного сержанта

ДЯЧКА Сергія Петровича (посмертно) — старшого солдата

ЖОВТЯКА Василя Васильовича — старшого солдата

ІЛЛЮКА Андрія Миколайовича — молодшого сержанта

КАРАСЯ Віталія Васильовича (посмертно) — солдата

КАЩЕНКА Михайла Миколайовича (посмертно) — солдата

КИРИЧЕНКА Олександра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

КМЕТИКА Юрія Васильовича — сержанта

КОЛЕСНИКА Володимира Олексійовича — старшого солдата

КОЛЕСНІКОВА Вадима Олександровича — сержанта

КОНЕНКА Олексія Андрійовича — солдата

КОНЬКА Леоніда Олександровича (посмертно) — сержанта

КРАСУЛЕНКА Тараса Васильовича (посмертно) — старшого солдата

КУРИЛЕНКА Олександра Вікторовича (посмертно) — солдата

ЛАЗАРЕНКА Олександра Петровича (посмертно) — солдата

ЛЄОНЄНКА Владислава Руслановича — старшого солдата

ЛИСА Едуарда Вікторовича (посмертно) — старшого матроса

ЛИСЯНСЬКОГО Дмитра Валерійовича — капітана

ЛОЦЬКОГО Олександра Володимировича (посмертно) — старшого сержанта

ЛУКАШИКА Олександра Анатолійовича — старшого сержанта

ЛЯШЕНКА Віктора Геннадійовича (посмертно) — старшого матроса

МАКСИМОВА Вячеслава Володимировича (посмертно) — солдата

МАЛИЦЬКОГО Геннадія Валентиновича (посмертно) — молодшого сержанта

МАРКІНА Ігоря Володимировича (посмертно) — сержанта

МАРЦИНКА Володимира Леонідовича (посмертно) — старшину

МЕЛЬНИКА Владислава Юрійовича (посмертно) — лейтенанта

МИХАЛЬЧУКА Миколу Олександровича — молодшого сержанта

МИХНА Руслана Анатолійовича (посмертно) — матроса

ОМЕЛЬЯНІВА Віталія Костянтиновича — штаб-сержанта

ОНИКІЙЧУКА Валерія Михайловича (посмертно) — майстер-сержанта

ПАЛІЯ Дениса Ігоровича (посмертно) — солдата

ПЕЛЕХА Богдана Петровича (посмертно) — солдата

ПЕРЕХОДУ Романа Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ПІДЗАРИСТОГО Тараса Євгеновича — молодшого сержанта

ПЛЄШКА Василя Миколайовича (посмертно) — прапорщика

ПОГОРІЛЬЧУКА Віталія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ПОЗДНЯКОВА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата

РЄЗНІКА Олександра Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта

САЧЕНКА Василя Васильовича (посмертно) — старшого матроса

СЕЙМІВСЬКОГО Ігоря Івановича — сержанта

СЕРДЮЧЕНКА Петра Валентиновича (посмертно) — старшого солдата

СИНЕЛЬНІКОВА Артема Сергійовича (посмертно) — солдата

СИНЯКОВА Дениса Миколайовича (посмертно) — матроса

СІДЛЕЦЬКОГО Анатолія Олександровича (посмертно) — лейтенанта

СІМАКОВА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата

СЛОБОДЧИКОВА Святослава Віталійовича (посмертно) — матроса

СМЕТАНСЬКОГО Вадима Олексійовича (посмертно) — солдата

СМІТЮХА Сергія Олексійовича (посмертно) — старшого сержанта

ТКАЧА Владислава Віталійовича — лейтенанта

ХАРКІНА Олексія Вікторовича (посмертно) — матроса

ХАРЧИКОВА Ігоря Вікторовича (посмертно) — солдата

ХИМИЧА Юрія Яковича (посмертно) — старшого солдата

ЦИМБАЛУ Олега Андрійовича (посмертно) — солдата

ЧАХРАЙЧУКА Павла Степановича (посмертно) — солдата

ЧМАРУ Назара Тарасовича (посмертно) — молодшого сержанта

ШАРАНА Андрія Васильовича — штаб-сержанта

ЩЕРБАНА Сергія Олексійовича (посмертно) — старшого сержанта

ЩЕРБАНЯ Олександра Івановича — головного сержанта

ЮРЧУКА Михайла Володимировича (посмертно) — матроса

ЯВОРСЬКОГО Петра Карловича — сержанта

ЯРМОЛАША Ігоря Володимировича (посмертно) — сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

ГАВРИЛОВА Олексія Олександровича — полковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БОРИСОВА Євгенія Володимировича — старшого солдата

ГАМАРКА Олександра Станіславовича — старшого лейтенанта

ЗІНЕВИЧА Богдана Анатолійовича — молодшого лейтенанта

ЗІНЕНКА Євгена Анатолійовича — солдата

КВАШУ Михайла Дмитровича — підполковника

КОВАЛЬЧУКА Віктора Анатолійовича — старшого солдата

КОРОТЧЕНКА Олексія Олеговича — майора

КОЦЮБУ Віталія Анатолійовича — солдата

ЛИСАКОВА Дениса Володимировича — молодшого сержанта

МІХЄЄВА Станіслава Андрійовича — старшого лейтенанта

ПІХОЦЬКОГО Олександра Івановича — солдата

ПРОХОРЧУКА Олександра Сергійовича — старшого солдата

СУХАРЄВА Миколу Володимировича — сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АКІМОВА Олексія Сергійовича — старшого солдата

АЛЬМУХАМЕТОВА Руслана Рифатовича — старшого солдата

АРТЕМОВА Віктора Владиславовича — старшого солдата

БАДНЮКА Едуарда Олеговича — старшого солдата

БЕЙГУЛА Юрія Олександровича — сержанта

БЄЛІКОВА Віктора Івановича — капітана

БІРЮКОВА Дмитра Олексійовича — солдата

БОДЯКА Богдана Руслановича — старшого лейтенанта

БОРИСОВА Івана Юрійовича — солдата

БРИГАДИРА Олега Вікторовича — молодшого сержанта

ВАСИЛЕНКА Богдана Вікторовича — солдата

ВОРОНІНА Василя Олександровича — солдата

ГАВРАНА Валентина Федоровича — старшого солдата

ГАВРИШОВА Дмитра Олександровича — солдата

ГЕЛУНЕНКА Віталія Сергійовича — солдата

ГОЛЄВА Євгена Івановича — штаб-сержанта

ГОНЧАРЕНКА Іллю Андрійовича — солдата

ГОРНИЦЬКОГО Євстратія Миколайовича — солдата

ГОРЯЧОВА Олега Сергійовича — молодшого сержанта

ГОРЯЧОГО Руслана Володимировича — молодшого сержанта

ГРАДА Станіслава Олександровича — молодшого сержанта

ГУМЕНЮКА Ігоря Миколайовича — солдата

ГУРЕНКА Василя Миколайовича — молодшого сержанта

ДЕБЕРІНА Андрія Анатолійовича — молодшого сержанта

ЖАРЬОНОВА Віталія Едуардовича — старшого сержанта

ЖОРНИКА Андрія Сергійовича — сержанта

ЖУЛЕЯ Володимира Андрійовича — солдата

ЖУРАВЛЯ Юрія Васильовича — солдата

ЗАПОРОЖЦЯ Євгена Анатолійовича — старшого солдата

ЗІНЧЕНКА Ігоря Володимировича — сержанта

ІЛЬЇНА Миколу Сергійовича — старшого солдата

ІСТОМІНА Олега Володимировича — солдата

КАЗАКОВА Андрія Михайловича — старшого солдата

КАЛІКІНА Олега Івановича — старшого солдата

КАЩЕНКА Михайла Юрійовича — старшого солдата

КОБИЛИНЦЯ Ігоря Богдановича — старшого лейтенанта

КОВАЛЯ Богдана Павловича — солдата

КОЛДОМАСОВА Романа Сергійовича — солдата

КОЛИХАЄВА Дениса Юрійовича — солдата

КОЛІНЬКА Бориса Вікторовича — солдата

КОМИШАНА Антона Сергійовича — солдата

КОНАКОВА Сергія Васильовича — сержанта

КОНОВАЛОВА Михайла Миколайовича — старшого солдата

КОРНІЄНКА Олексія Олександровича — молодшого сержанта

КОРЧАГІНА Сергія Юрійовича — старшого солдата

КОШОВОГО Юрія Олеговича — старшого солдата

КРУПЕНЮ Дмитра Олексійовича — молодшого сержанта

КРУПІЯ Вадима Григоровича — солдата

КУРИКА Ігоря Сільвестровича — солдата

КУРЧАКА Едуарда Михайловича — старшого солдата

ЛЕВЧЕНКА Сергія Вікторовича — старшого солдата

ЛИСЮКА Олександра Вікторовича — солдата

ЛИТВИНЕНКА Ярослава Олександровича — солдата

ЛІСКОВА Максима Володимировича — солдата

ЛІСОВЕНКА Євгена Олександровича — солдата

МАСАЛЬСЬКОГО Віктора Владиславовича — солдата

МІНЕНКА Сергія Васильовича — солдата

МІНОВА Віктора Сергійовича — солдата

ОЛЕКСЕНКА В’ячеслава Станіславовича — старшого солдата

ОЛІЙНИКА Антона Сергійовича — солдата

ПОЛІКАРПОВА Максима Павловича — солдата

ПОПКА Максима Вікторовича — старшого солдата

ПРИХОДЬКА Павла Павловича — солдата

ПРИЩЕПУ Дарину Михайлівну — старшого солдата

ПЧОЛКІНА Олексія Євгенійовича — молодшого сержанта

РИЖЕНКА Євгена Івановича — сержанта

РОМАНЮК Олену Олександрівну — майора

САВЧЕНКА Миколу Васильовича — солдата

САМОЙЛОВА Олександра Вікторовича — солдата

СТЕПАНЕНКА Владислава Леонідовича — сержанта

СТЕФАНІВА Андрія Романовича — солдата

СУШИЦЬКОГО Володимира Олександровича — солдата

СУЯТИНОВА Олександра Євгеновича — солдата

ТИМЧЕНКА Юрія Миколайовича — молодшого сержанта

ТІЩЕНКА Романа Миколайовича — солдата

ФАБРІЯ Юрія Анатолійовича — солдата

ФІЛІПОВА Валерія Володимировича — солдата

ЧЕПУРКА Антона Вадимовича — солдата

ШАФРАНСЬКОГО Олександра Володимировича — старшого лейтенанта

ШЕВЦОВА Івана Юрійовича — старшого солдата

ШЕПТУРУ Романа Ігоровича — солдата

ЯРОСЛАВОВА Данила Олексійовича — солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

8 червня 2022 року

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №396/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

БРАТАЩУКА Андрія Михайловича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БІЛАКА Віктора Валерійовича — старшого лейтенанта

ГРИШКА Сергія Петровича — полковника

ЄВСТАФ’ЄВА Сергія Васильовича — полковника

ЗАВЕРУХУ Володимира Олександровича — полковника

ЗАХАРОВА Євгенія Анатолійовича — підполковника

ЛИХМАНА Федора Олександровича — капітана

МЕЛЬНИКА Володимира Сергійовича — полковника

ПОЛІЩУКА Сергія Анатолійовича — підполковника

РЕЦЯ Андрія Миколайовича — полковника

ЧИЖА Віталія Володимировича — полковника

ШОСТАКА Владислава Григоровича — полковника

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ЗАЙЧЕНКА Георгія Олександровича (посмертно) — солдата

ОСАДЦУ Петра Васильовича (посмертно) — старшого сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БІЛИКА Віталія Вікторовича — солдата

БУЦЯ Назара Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ГЕРАСИМЕНКА Святослава Миколайовича — майстер-сержанта

ГРИЦАНА Романа Олександровича — молодшого сержанта

ГУСАКА Анатолія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ДУБА Івана Івановича (посмертно) — майора

ЖУКА Михайла Ігоровича — головного сержанта

ЗАМУРІНА Владислава Едуардовича — старшого солдата

ЗОСІМОВА Ігоря Олександровича — солдата

КАРНАУХА Андрія Сергійовича — молодшого сержанта

КЛИМКОВИЧА Сергія Анатолійовича — старшого сержанта

КОРБІНА Владлена Руслановича — молодшого сержанта

ЛУЦІВА Петра Володимировича (посмертно) — штаб-сержанта

МАРТИНЕНКА Євгенія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

МАРЧУКА Андрія Миколайовича (посмертно) — прапорщика

МАЧУЛЯНА Юрія Володимировича — головного сержанта

МИГАЛЮКА Василя Васильовича (посмертно) — штаб-сержанта

ПЕТРУСІВА Олександра Михайловича — старшого сержанта

ПЛЕТІНЯ Романа Юрійовича — сержанта

ХОВАНА Євгенія Руслановича (посмертно) — старшого солдата

ЧАХОЯНА Гаїка Володимировича — капітана

Нагородити орденом Данила Галицького

БАТЮКА Миколу Івановича — полковника

КІЗЯ Ігоря Сергійовича — полковника

НЕСТЕРЕНКА Олександра Павловича — полковника

СЕНИШАКА Миколу Івановича — полковника

ЧАЙКУ Олега Олександровича — підполковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

БІЛИЧА Івана Миколайовича — сержанта

ГАНІЧА Євгена Анатолійовича — полковника

ДОНЧАКА Дмитра Анатолійовича — полковника

ЄВСТРАТЕНКА Миколу Миколайовича — полковника

КИЛІВНИКА Володимира Вікторовича — головного сержанта

КЛЯПЧУКА Миколу Адамовича — солдата

КОРКАЧА Олексія Павловича — старшого солдата

ЛИСАКА Сергія Петровича — старшого солдата

НАЛИВАЙКА Олександра Сергійовича — старшого солдата

ПІМЕНОВА Ігоря Георгійовича — полковника

ПОМАЛЕНЬКОГО Романа Вікторовича — полковника

ПРИХОДУ Василя Васильовича — майора

РИЖКОВА Дмитра Юрійовича — підполковника

СТОРОЖУКА Володимира Івановича — полковника

СТРИЖКУ Олександра Олександровича — полковника

ФОКІНА Андрія Валерійовича — капітана

ХАРЧУКА Сергія Миколайовича — солдата

ШЕВЧУКА Віталія Петровича — полковника

ШЕВЧУКА Сергія Вікторовича — старшого солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АПТЮШЕВА Євгена Сергійовича — старшого солдата

АТРАЩЕНКОВА Мирослава Олександровича — старшого лейтенанта

БАМБЕРГА Романа Леонідовича — старшого солдата

БАРАНОВА Максима Костянтиновича — солдата

БАРАНОВА Ярослава В’ячеславовича — старшого солдата

БАСА Ігоря Михайловича — солдата

ВДОВЕНКА Руслана Володимировича — сержанта

ВЕКЛИЧА Володимира Івановича — солдата

ВОЛКОВСЬКОГО Юрія Анатолійовича — солдата

ГЛАДКОГО Володимира Олександровича — старшого лейтенанта

ГОРШКОВА Ярослава Олександровича — солдата

ГРАБАРЯ Олександра Степановича — солдата

ГУРАЛЯ Ростислава Олеговича — старшого солдата

ІЛЕНКА Гарика Ашотовича — молодшого сержанта

КИТРИША Михайла Володимировича — старшого солдата

КОВАЛЕНКА Олексія Петровича — головного сержанта

КОЛІСНИКА Андрія Вікторовича — солдата

КОСОВЦОВА Андрія Юрійовича — майора

КУРАКСІНА Владислава Андрійовича — солдата

КУРИШЕВА Максима Євгеновича — солдата

ЛИХОЛАТА Андрія Ярославовича — солдата

МАКЕДОНСЬКОГО Олександра Васильовича — солдата

МАЛИШЕВСЬКОГО Дмитра Григоровича — солдата

МИРОНОВА Миколу Віталійовича — старшого лейтенанта

МИСЯКА Романа Мирославовича — сержанта

МОТРИЧЕНКА Віталія Миколайовича — солдата

ОЛЬШЕВСЬКОГО Володимира Івановича — сержанта

ПІДБЕРЕЗНОГО Володимира Віталійовича — старшого солдата

РОЖКОВА Олексія Васильовича — молодшого сержанта

РОМАНЮКА Василя Володимировича — солдата

САВІСЬКА Ярослава Дмитровича — солдата

СІДЕЛЬОВА Олександра Дмитровича — старшого сержанта

ХОРОШОГО Олексія Ігоровича — солдата

ЧЕРЕШНИКА Миколу Павловича — старшого сержанта

ЧЕРНІКА Владислава Андрійовича — солдата

ЧОРНОБАЯ Олега Валерійовича — старшого солдата

ЧУМАЧЕНКА Віталія Олександровича — головного сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

7 червня 2022 року
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Редактор:

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