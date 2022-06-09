Президент нагородив 285 воїнів, із них 68 – посмертно. СПИСКИ

У “Дії” – вже 195 тисяч заяв про відновлення пошкодженого через війну майна

Українці вже подали через “Дію” 195 тисяч заяв на відновлення пошкодженого майна – йдеться щонайменше про 540 тисяч людей, які втратили домівки. Про це розповів керівник із розвитку електронних...