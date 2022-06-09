Президент нагородив 285 воїнів, із них 68 – посмертно. СПИСКИ

Президент Володимир Зеленський у зверненні наприкінці доби 8 червня повідомив, що підписав указ про відзначення державними нагородами українських захисників. Він нагородив 285 військовослужбовців, із них 68 – посмертно.
Ці укази вже оприлюднені на сайті глави держави.
Указом №396/2022 від 7 червня нагороджені 96 воїнів (з них 10 – посмертно), указом №397/2022 від 8 червня – 189 воїнів (58 – посмертно).
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ДЕРДУГУ Сергія Миколайовича (посмертно) — підполковника
ІПАТЕНКА Леоніда Володимировича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БОНДАРЕНКА Сергія Віталійовича — капітана
ВАСИЛЕНКА Володимира Анатолійовича — підполковника
ГЕРАСИМЧУКА Олексія Сергійовича — майора
ГУЛЯКА Юрія Васильовича — старшого лейтенанта
КАНЕВСЬКОГО Леоніда Броніславовича — підполковника
ЛУКУНІНА Сергія Віталійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
МАЦЕХУ Сергія Юрійовича — капітана
МУРГУ Богдана Юрійовича — старшого лейтенанта
ОСАДЧУКА Руслана Миколайовича — полковника
ПОЛОНСЬКОГО Юрія Михайловича — старшого лейтенанта
ПРОХОРОВА Семена Миколайовича (посмертно) — підполковника
ТРОФІМЕНКА Олексія Павловича — полковника
ЦИМБАЛЕНКА Володимира Сергійовича (посмертно) — лейтенанта
ЧУЙЧЕНКА Ігоря Івановича — капітана
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ВАНДРОВСЬКОГО Миколу Вікторовича (посмертно) — капітана
ВАСИЛЯНСЬКОГО Максима Геннадійовича (посмертно) — старшого матроса
ЛЮБИМКОВА Олександра Володимировича (посмертно) — старшого матроса
ОНИЩЕНКА Ігоря Миколайовича — полковника
ПРИСТУПУ Михайла Сергійовича (посмертно) — матроса
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БЛІНОВА Андрія Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта
БОЙКА Андрія Михайловича (посмертно) — матроса
БУЛАТА Олександра Сергійовича (посмертно) — старшину
БУТЕНКА Олега Володимировича (посмертно) — старшого солдата
БУТИМА Василя Романовича — солдата
ВАНІВСЬКОГО Олега-Степана Степановича — старшого солдата
ВИШАТИЦЬКОГО Богдана Володимировича — солдата
ГАЛУШКУ Олександра Вікторовича — солдата
ДЕРГАЯ Анатолія Вікторовича (посмертно) — солдата
ДОРОШЕНКА Віталія Миколайовича (посмертно) — головного сержанта
ДОЦЕНКА Олексія Сергійовича (посмертно) — старшого матроса
ДУЛІНА Віталія Олександровича — головного сержанта
ДЯЧКА Сергія Петровича (посмертно) — старшого солдата
ЖОВТЯКА Василя Васильовича — старшого солдата
ІЛЛЮКА Андрія Миколайовича — молодшого сержанта
КАРАСЯ Віталія Васильовича (посмертно) — солдата
КАЩЕНКА Михайла Миколайовича (посмертно) — солдата
КИРИЧЕНКА Олександра Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
КМЕТИКА Юрія Васильовича — сержанта
КОЛЕСНИКА Володимира Олексійовича — старшого солдата
КОЛЕСНІКОВА Вадима Олександровича — сержанта
КОНЕНКА Олексія Андрійовича — солдата
КОНЬКА Леоніда Олександровича (посмертно) — сержанта
КРАСУЛЕНКА Тараса Васильовича (посмертно) — старшого солдата
КУРИЛЕНКА Олександра Вікторовича (посмертно) — солдата
ЛАЗАРЕНКА Олександра Петровича (посмертно) — солдата
ЛЄОНЄНКА Владислава Руслановича — старшого солдата
ЛИСА Едуарда Вікторовича (посмертно) — старшого матроса
ЛИСЯНСЬКОГО Дмитра Валерійовича — капітана
ЛОЦЬКОГО Олександра Володимировича (посмертно) — старшого сержанта
ЛУКАШИКА Олександра Анатолійовича — старшого сержанта
ЛЯШЕНКА Віктора Геннадійовича (посмертно) — старшого матроса
МАКСИМОВА Вячеслава Володимировича (посмертно) — солдата
МАЛИЦЬКОГО Геннадія Валентиновича (посмертно) — молодшого сержанта
МАРКІНА Ігоря Володимировича (посмертно) — сержанта
МАРЦИНКА Володимира Леонідовича (посмертно) — старшину
МЕЛЬНИКА Владислава Юрійовича (посмертно) — лейтенанта
МИХАЛЬЧУКА Миколу Олександровича — молодшого сержанта
МИХНА Руслана Анатолійовича (посмертно) — матроса
ОМЕЛЬЯНІВА Віталія Костянтиновича — штаб-сержанта
ОНИКІЙЧУКА Валерія Михайловича (посмертно) — майстер-сержанта
ПАЛІЯ Дениса Ігоровича (посмертно) — солдата
ПЕЛЕХА Богдана Петровича (посмертно) — солдата
ПЕРЕХОДУ Романа Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
ПІДЗАРИСТОГО Тараса Євгеновича — молодшого сержанта
ПЛЄШКА Василя Миколайовича (посмертно) — прапорщика
ПОГОРІЛЬЧУКА Віталія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
ПОЗДНЯКОВА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата
РЄЗНІКА Олександра Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта
САЧЕНКА Василя Васильовича (посмертно) — старшого матроса
СЕЙМІВСЬКОГО Ігоря Івановича — сержанта
СЕРДЮЧЕНКА Петра Валентиновича (посмертно) — старшого солдата
СИНЕЛЬНІКОВА Артема Сергійовича (посмертно) — солдата
СИНЯКОВА Дениса Миколайовича (посмертно) — матроса
СІДЛЕЦЬКОГО Анатолія Олександровича (посмертно) — лейтенанта
СІМАКОВА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата
СЛОБОДЧИКОВА Святослава Віталійовича (посмертно) — матроса
СМЕТАНСЬКОГО Вадима Олексійовича (посмертно) — солдата
СМІТЮХА Сергія Олексійовича (посмертно) — старшого сержанта
ТКАЧА Владислава Віталійовича — лейтенанта
ХАРКІНА Олексія Вікторовича (посмертно) — матроса
ХАРЧИКОВА Ігоря Вікторовича (посмертно) — солдата
ХИМИЧА Юрія Яковича (посмертно) — старшого солдата
ЦИМБАЛУ Олега Андрійовича (посмертно) — солдата
ЧАХРАЙЧУКА Павла Степановича (посмертно) — солдата
ЧМАРУ Назара Тарасовича (посмертно) — молодшого сержанта
ШАРАНА Андрія Васильовича — штаб-сержанта
ЩЕРБАНА Сергія Олексійовича (посмертно) — старшого сержанта
ЩЕРБАНЯ Олександра Івановича — головного сержанта
ЮРЧУКА Михайла Володимировича (посмертно) — матроса
ЯВОРСЬКОГО Петра Карловича — сержанта
ЯРМОЛАША Ігоря Володимировича (посмертно) — сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
ГАВРИЛОВА Олексія Олександровича — полковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БОРИСОВА Євгенія Володимировича — старшого солдата
ГАМАРКА Олександра Станіславовича — старшого лейтенанта
ЗІНЕВИЧА Богдана Анатолійовича — молодшого лейтенанта
ЗІНЕНКА Євгена Анатолійовича — солдата
КВАШУ Михайла Дмитровича — підполковника
КОВАЛЬЧУКА Віктора Анатолійовича — старшого солдата
КОРОТЧЕНКА Олексія Олеговича — майора
КОЦЮБУ Віталія Анатолійовича — солдата
ЛИСАКОВА Дениса Володимировича — молодшого сержанта
МІХЄЄВА Станіслава Андрійовича — старшого лейтенанта
ПІХОЦЬКОГО Олександра Івановича — солдата
ПРОХОРЧУКА Олександра Сергійовича — старшого солдата
СУХАРЄВА Миколу Володимировича — сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АКІМОВА Олексія Сергійовича — старшого солдата
АЛЬМУХАМЕТОВА Руслана Рифатовича — старшого солдата
АРТЕМОВА Віктора Владиславовича — старшого солдата
БАДНЮКА Едуарда Олеговича — старшого солдата
БЕЙГУЛА Юрія Олександровича — сержанта
БЄЛІКОВА Віктора Івановича — капітана
БІРЮКОВА Дмитра Олексійовича — солдата
БОДЯКА Богдана Руслановича — старшого лейтенанта
БОРИСОВА Івана Юрійовича — солдата
БРИГАДИРА Олега Вікторовича — молодшого сержанта
ВАСИЛЕНКА Богдана Вікторовича — солдата
ВОРОНІНА Василя Олександровича — солдата
ГАВРАНА Валентина Федоровича — старшого солдата
ГАВРИШОВА Дмитра Олександровича — солдата
ГЕЛУНЕНКА Віталія Сергійовича — солдата
ГОЛЄВА Євгена Івановича — штаб-сержанта
ГОНЧАРЕНКА Іллю Андрійовича — солдата
ГОРНИЦЬКОГО Євстратія Миколайовича — солдата
ГОРЯЧОВА Олега Сергійовича — молодшого сержанта
ГОРЯЧОГО Руслана Володимировича — молодшого сержанта
ГРАДА Станіслава Олександровича — молодшого сержанта
ГУМЕНЮКА Ігоря Миколайовича — солдата
ГУРЕНКА Василя Миколайовича — молодшого сержанта
ДЕБЕРІНА Андрія Анатолійовича — молодшого сержанта
ЖАРЬОНОВА Віталія Едуардовича — старшого сержанта
ЖОРНИКА Андрія Сергійовича — сержанта
ЖУЛЕЯ Володимира Андрійовича — солдата
ЖУРАВЛЯ Юрія Васильовича — солдата
ЗАПОРОЖЦЯ Євгена Анатолійовича — старшого солдата
ЗІНЧЕНКА Ігоря Володимировича — сержанта
ІЛЬЇНА Миколу Сергійовича — старшого солдата
ІСТОМІНА Олега Володимировича — солдата
КАЗАКОВА Андрія Михайловича — старшого солдата
КАЛІКІНА Олега Івановича — старшого солдата
КАЩЕНКА Михайла Юрійовича — старшого солдата
КОБИЛИНЦЯ Ігоря Богдановича — старшого лейтенанта
КОВАЛЯ Богдана Павловича — солдата
КОЛДОМАСОВА Романа Сергійовича — солдата
КОЛИХАЄВА Дениса Юрійовича — солдата
КОЛІНЬКА Бориса Вікторовича — солдата
КОМИШАНА Антона Сергійовича — солдата
КОНАКОВА Сергія Васильовича — сержанта
КОНОВАЛОВА Михайла Миколайовича — старшого солдата
КОРНІЄНКА Олексія Олександровича — молодшого сержанта
КОРЧАГІНА Сергія Юрійовича — старшого солдата
КОШОВОГО Юрія Олеговича — старшого солдата
КРУПЕНЮ Дмитра Олексійовича — молодшого сержанта
КРУПІЯ Вадима Григоровича — солдата
КУРИКА Ігоря Сільвестровича — солдата
КУРЧАКА Едуарда Михайловича — старшого солдата
ЛЕВЧЕНКА Сергія Вікторовича — старшого солдата
ЛИСЮКА Олександра Вікторовича — солдата
ЛИТВИНЕНКА Ярослава Олександровича — солдата
ЛІСКОВА Максима Володимировича — солдата
ЛІСОВЕНКА Євгена Олександровича — солдата
МАСАЛЬСЬКОГО Віктора Владиславовича — солдата
МІНЕНКА Сергія Васильовича — солдата
МІНОВА Віктора Сергійовича — солдата
ОЛЕКСЕНКА В’ячеслава Станіславовича — старшого солдата
ОЛІЙНИКА Антона Сергійовича — солдата
ПОЛІКАРПОВА Максима Павловича — солдата
ПОПКА Максима Вікторовича — старшого солдата
ПРИХОДЬКА Павла Павловича — солдата
ПРИЩЕПУ Дарину Михайлівну — старшого солдата
ПЧОЛКІНА Олексія Євгенійовича — молодшого сержанта
РИЖЕНКА Євгена Івановича — сержанта
РОМАНЮК Олену Олександрівну — майора
САВЧЕНКА Миколу Васильовича — солдата
САМОЙЛОВА Олександра Вікторовича — солдата
СТЕПАНЕНКА Владислава Леонідовича — сержанта
СТЕФАНІВА Андрія Романовича — солдата
СУШИЦЬКОГО Володимира Олександровича — солдата
СУЯТИНОВА Олександра Євгеновича — солдата
ТИМЧЕНКА Юрія Миколайовича — молодшого сержанта
ТІЩЕНКА Романа Миколайовича — солдата
ФАБРІЯ Юрія Анатолійовича — солдата
ФІЛІПОВА Валерія Володимировича — солдата
ЧЕПУРКА Антона Вадимовича — солдата
ШАФРАНСЬКОГО Олександра Володимировича — старшого лейтенанта
ШЕВЦОВА Івана Юрійовича — старшого солдата
ШЕПТУРУ Романа Ігоровича — солдата
ЯРОСЛАВОВА Данила Олексійовича — солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
БРАТАЩУКА Андрія Михайловича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БІЛАКА Віктора Валерійовича — старшого лейтенанта
ГРИШКА Сергія Петровича — полковника
ЄВСТАФ’ЄВА Сергія Васильовича — полковника
ЗАВЕРУХУ Володимира Олександровича — полковника
ЗАХАРОВА Євгенія Анатолійовича — підполковника
ЛИХМАНА Федора Олександровича — капітана
МЕЛЬНИКА Володимира Сергійовича — полковника
ПОЛІЩУКА Сергія Анатолійовича — підполковника
РЕЦЯ Андрія Миколайовича — полковника
ЧИЖА Віталія Володимировича — полковника
ШОСТАКА Владислава Григоровича — полковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ЗАЙЧЕНКА Георгія Олександровича (посмертно) — солдата
ОСАДЦУ Петра Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БІЛИКА Віталія Вікторовича — солдата
БУЦЯ Назара Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
ГЕРАСИМЕНКА Святослава Миколайовича — майстер-сержанта
ГРИЦАНА Романа Олександровича — молодшого сержанта
ГУСАКА Анатолія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ДУБА Івана Івановича (посмертно) — майора
ЖУКА Михайла Ігоровича — головного сержанта
ЗАМУРІНА Владислава Едуардовича — старшого солдата
ЗОСІМОВА Ігоря Олександровича — солдата
КАРНАУХА Андрія Сергійовича — молодшого сержанта
КЛИМКОВИЧА Сергія Анатолійовича — старшого сержанта
КОРБІНА Владлена Руслановича — молодшого сержанта
ЛУЦІВА Петра Володимировича (посмертно) — штаб-сержанта
МАРТИНЕНКА Євгенія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
МАРЧУКА Андрія Миколайовича (посмертно) — прапорщика
МАЧУЛЯНА Юрія Володимировича — головного сержанта
МИГАЛЮКА Василя Васильовича (посмертно) — штаб-сержанта
ПЕТРУСІВА Олександра Михайловича — старшого сержанта
ПЛЕТІНЯ Романа Юрійовича — сержанта
ХОВАНА Євгенія Руслановича (посмертно) — старшого солдата
ЧАХОЯНА Гаїка Володимировича — капітана
Нагородити орденом Данила Галицького
БАТЮКА Миколу Івановича — полковника
КІЗЯ Ігоря Сергійовича — полковника
НЕСТЕРЕНКА Олександра Павловича — полковника
СЕНИШАКА Миколу Івановича — полковника
ЧАЙКУ Олега Олександровича — підполковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
БІЛИЧА Івана Миколайовича — сержанта
ГАНІЧА Євгена Анатолійовича — полковника
ДОНЧАКА Дмитра Анатолійовича — полковника
ЄВСТРАТЕНКА Миколу Миколайовича — полковника
КИЛІВНИКА Володимира Вікторовича — головного сержанта
КЛЯПЧУКА Миколу Адамовича — солдата
КОРКАЧА Олексія Павловича — старшого солдата
ЛИСАКА Сергія Петровича — старшого солдата
НАЛИВАЙКА Олександра Сергійовича — старшого солдата
ПІМЕНОВА Ігоря Георгійовича — полковника
ПОМАЛЕНЬКОГО Романа Вікторовича — полковника
ПРИХОДУ Василя Васильовича — майора
РИЖКОВА Дмитра Юрійовича — підполковника
СТОРОЖУКА Володимира Івановича — полковника
СТРИЖКУ Олександра Олександровича — полковника
ФОКІНА Андрія Валерійовича — капітана
ХАРЧУКА Сергія Миколайовича — солдата
ШЕВЧУКА Віталія Петровича — полковника
ШЕВЧУКА Сергія Вікторовича — старшого солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АПТЮШЕВА Євгена Сергійовича — старшого солдата
АТРАЩЕНКОВА Мирослава Олександровича — старшого лейтенанта
БАМБЕРГА Романа Леонідовича — старшого солдата
БАРАНОВА Максима Костянтиновича — солдата
БАРАНОВА Ярослава В’ячеславовича — старшого солдата
БАСА Ігоря Михайловича — солдата
ВДОВЕНКА Руслана Володимировича — сержанта
ВЕКЛИЧА Володимира Івановича — солдата
ВОЛКОВСЬКОГО Юрія Анатолійовича — солдата
ГЛАДКОГО Володимира Олександровича — старшого лейтенанта
ГОРШКОВА Ярослава Олександровича — солдата
ГРАБАРЯ Олександра Степановича — солдата
ГУРАЛЯ Ростислава Олеговича — старшого солдата
ІЛЕНКА Гарика Ашотовича — молодшого сержанта
КИТРИША Михайла Володимировича — старшого солдата
КОВАЛЕНКА Олексія Петровича — головного сержанта
КОЛІСНИКА Андрія Вікторовича — солдата
КОСОВЦОВА Андрія Юрійовича — майора
КУРАКСІНА Владислава Андрійовича — солдата
КУРИШЕВА Максима Євгеновича — солдата
ЛИХОЛАТА Андрія Ярославовича — солдата
МАКЕДОНСЬКОГО Олександра Васильовича — солдата
МАЛИШЕВСЬКОГО Дмитра Григоровича — солдата
МИРОНОВА Миколу Віталійовича — старшого лейтенанта
МИСЯКА Романа Мирославовича — сержанта
МОТРИЧЕНКА Віталія Миколайовича — солдата
ОЛЬШЕВСЬКОГО Володимира Івановича — сержанта
ПІДБЕРЕЗНОГО Володимира Віталійовича — старшого солдата
РОЖКОВА Олексія Васильовича — молодшого сержанта
РОМАНЮКА Василя Володимировича — солдата
САВІСЬКА Ярослава Дмитровича — солдата
СІДЕЛЬОВА Олександра Дмитровича — старшого сержанта
ХОРОШОГО Олексія Ігоровича — солдата
ЧЕРЕШНИКА Миколу Павловича — старшого сержанта
ЧЕРНІКА Владислава Андрійовича — солдата
ЧОРНОБАЯ Олега Валерійовича — старшого солдата
ЧУМАЧЕНКА Віталія Олександровича — головного сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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