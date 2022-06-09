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На Луганщині ЗСУ відбили ворожий штурм у районі Тошківки, росіяни мають частковий успіх біля Комишувахи, – ГШ

09/06/2022 19:21

На північно-західній околиці селища Тошківка Сєвєродонецького району Луганської області українські воїни успішно відбили ворожий штурм.

Про це ввечері в четвер, 9 червня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Ворог має частковий успіх у напрямках на населені пункти Комишуваха Попаснянського району Луганщини та Роти Бахмутського району Донеччини.

На Слов’янському напрямку ворог активних дій не проводив, намагається закріпитись на досягнутих рубежах. Основні зусилля противник зосереджує на поповненні запасів та перегрупуванні підрозділів. Здійснював артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення.

У районі населеного пункту Долина артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та військової техніки ворога. Втрати противника уточнюються.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти силами мотострілецьких підрозділів за підтримки артилерії вели штурмові дії в місті Сєвєродонецьк, успіху не мають, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти завдали ракетного удару в районі міста Краматорськ. Для визначення маршрутів висування та слабких місць в обороні наших військ противник здійснив розвідку в районі населеного пункту Нагірне. Наші воїни дали рішучу відсіч і змусили противника відійти.

Ворог вів повітряну розвідку БПЛА у районах Краматорська та Покровська.

На Лиманському напрямку противник активних наступальних дій не здійснював.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстановка змін не зазнала.

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