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ЗСУ використовують на фронті “перуанський” БТР-4МВ1

08/06/2022 20:55

Збройні сили України у боях проти російських окупантів використовують БТР-4МВ1.

Ця машина досі існує лише в дослідному варіанті, хоча її презентація відбулась ще п’ять років тому на виставці “Зброя та безпека”, інформує видання Defense Express у середу, 8 червня.

“Бронетранспортер БТР-4МВ1 розроблявся як модернізація БТР-4, на основі досвіду боїв на Донбасі в 2014-2015 роках. Але ця машина тоді наших військових не зацікавила.

Торік у жовтні Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O. Морозова возило свій дослідний БТР-4МВ1 на виставку в Перу, сподіваючись отримати контракт від тамтешньої армії. Але тепер цю машину використовує наше військо, як зброю в “тотальній війні” проти окупантів”, – йдеться в повідомленні.

БТР-4МВ1 на фронті

Зазначається, що БТР-4МВ1 – не перша “екзотична” бойова машина українського виробництва, що зараз “проходить обкатку” в умовах реальних бойових дій.

Фото: Твіттер/TankDiary

“Уже мінімум двічі був помічений на фронті танк Т-84У. В “біографії” цього танка є “пляма”, коли на змаганнях Strong Europe Tank Challenge 2018 виявилось, що лише один танк зі взводу може вести вогонь, бо в інших виникли проблеми зі стабілізатором гармати та заклинюванням затвору. Але зважаючи на опубліковані фото, проблеми із гарматою на Т-84У уже вирішені”, – пише видання.

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