У Києві коригувальник ворожого вогню отримав 8 років тюрми

Завербований російськими спецслужбами громадянин України, який коригував ворожий вогонь по столиці, отримав вирок 8 років позбавлення волі.
Про це в середу, 8 червня, інформує пресцентр Служби безпеки України.
Російський агент коригував ворожі ракетні обстріли по об’єктах енергетики та водопостачання. Зловмисник був затриманий співробітниками СБУ у травні.
Встановлено, що він був завербований у 2014 році, отримав паспорт громадянина РФ і потім його перевели у “режим очікування”.
А з початку повномасштабного вторгнення зловмисник приступив до виконання ворожих вказівок”, – йдеться в повідомленні.
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