У Держдумі РФ запропонували скасувати незалежність Литви

Депутат російської Державної думи Євген Федоров

Депутат російської Державної думи Євген Федоров запропонував скасувати постанову часів СРСР щодо визнання незалежності Литви.

Про це в середу, 8 червня, інформує “Українська правда” з посиланням на росЗМІ.

“Депутат Федоров вніс у Держдуму проєкт про відміну постанови Держради СРСР “Про визнання незалежності Литовської Республіки”, – йдеться в повідомленні.

Як відомо, процес виходу Литви з СРСР був болючим і супроводжувався жертвами серед мирного населення, адже радянські війська намагалися придушити масовий рух до незалежності.

Водночас, після Серпневого путчу критично загострилися внутрішні проблеми у самій Росії, 6 вересня 1991 року на засіданні Держради СРСР, органу, створеного V позачерговим з’їздом народних депутатів, під головуванням Михайла Горбачова було визнано незалежність Литви, Латвії та Естонії.

Нагадаємо, Литва виступає за найжорсткіші санкції ЄС проти Росії послідовно підтримує Україну щодо вступу в Євросоюз, надає військову підтримку у протистоянні з Росією.

Також Литва пропонувала створити військово-морську коаліцію для зняття блокади РФ та експорту українського зерна.

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