СБУ викрила ворожого агента-киянина, який створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ

Фото: пресцентр СБУ

Служба безпеки України звітує, що викрила ворожого агента, який створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні. За даними кібердепартаменту Служби безпеки України, зловмисником виявився мешканець Києва.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

Відомо, що зловмисника курували спецслужби країни-агресора, щоб за допомогою пропаганди максимально поширити ідеї “русского мира” в нашій державі.

“Їхня кінцева мета – наростити проросійські настрої серед українців. Для цього киянину поставили завдання створити понад 20 інтернет-ЗМІ. У них регулярно виправдовували збройну агресію рф та глорифікували її учасників. Крім того, через ці вебресурси активно розганялася завідомо неправдива інформація про ЗСУ, дискредитувалися українські захисники”, – йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, загальна аудиторія цих ресурсів налічувала понад 2,2 млн унікальних користувачів у місяць.

Наразі слідчі СБУ затримали агента та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення і поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною та заперечується збройна агресія росії проти України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років з можливою конфіскацією майна.

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