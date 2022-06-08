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СБУ викрила учасників схеми з переправлення чоловіків за кордон під прикриттям волонтерських організацій

08/06/2022 10:30

На Івано-Франківщині Служба безпеки України затримала учасників злочинної групи, які за гроші допомагали військовозобов’язаним чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Нова схема, як чоловіку виїхати за кордон, базується на фіктивній причетності до волонтерських організацій.

Про це 7 червня повідомив пресцентр СБУ.

“До схеми причетний представник кримінального середовища та керівник місцевої візової агенції. За 7000 євро зловмисники виготовляли повний пакет фіктивних документів про нібито належність “ухилянтів” до волонтерських організацій. На цій підставі вони вносили їх до бази даних, що дає можливість перетинати кордон”, – розповіли в спецслужбі.

Затриманим особам повідомлено про підозру за ст. 332 КК України – “незаконне переправлення осіб через державний кордон України”.

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Україна

СБУ викрила учасників схеми з переправлення чоловіків за кордон під прикриттям волонтерських організацій

На Івано-Франківщині Служба безпеки України затримала учасників злочинної групи, які за гроші допомагали військовозобов’язаним чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Нова схема, як чоловіку виїхати за кордон, базується на...

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