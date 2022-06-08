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Росія стягує в Україну військовий мотлох

08/06/2022 11:10

З офіційних повідомлень, ЗМІ й соцмереж дедалі частіше надходить інформація про те, що РФ змушена використовувати на території України застарілу військову техніку, ледь не півстолітньої давності.

28 травня Генштаб ЗСУ повідомляв, що з метою поповнення втрат окупанти посилюють угруповання на півдні України знятими зі зберігання застарілими зразками озброєння та військової техніки, зокрема, танками Т-62 та БМП-1.

Тепер відомо, що російське командування дійсно розвернуло масову розконсервацію техніки, яка вже кілька десятків років перебувала на зберіганні. Так, через залізничну станцію Чебаркуль у Челябінській області женуть ешелони зі знятою із зберігання технікою 295 ЦОМР (“центр обеспечения мобилизационного развертывания”) в Омську та 297 ЦОМР в Абакані.

Також техніку знімають зі зберігання 22-ї центральної бази резерву та зберігання бронетанкової техніки в Буї, Костромській області Західного військового округу – в основному БМП і танки Т-72; РАТ в Уссурійську, Приморського краю, 1063 ЦМТЗ Східного ВО, з бази зберігання військової техніки в Старій Куці, Забайкальського краю.

Уся ця техніка має попередньо пройти огляд і базове обслуговування, а також в обов’язковому порядку ремонтні роботи необхідного рівня. Тобто процес відправки може зайняти тижні.

Стягують техніку, але вже новішу, і на острів Зміїний: підтягнули три РСЗВ БМ-21 “Град”, чотири одиниці ЗРПК “Панцир-С1” (зі складу 1532 ЗРП 53 дивізії ППО ТОФ – Петропавловськ-Камчатський), дві одиниці ЗРК “Тор-М2” із ТЗМ (транспортно-заряджаючі машини, приписані до 481 ЗРП із Моздока), командно-штабну машину Р-149 тощо.

Сам склад окупантів на Зміїному зібрано з Чорноморського флоту – 810 обрмп, 388 мрп СпП, 744 центру зв’язку, 369 центру забезпечення управління флоту, 481 зрп, 1532 зрп.

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