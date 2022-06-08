Канада оголосила новий пакет санкцій проти нафтогазового сектору РФ

Канада заборонила рекламним агентствам та агентствам зі зв’язків з громадськістю працювати на російські нафтогазові компанії в рамках нової хвилі санкцій, спрямованих на посилення тиску на путінський режим.

Про це в середу, 8 червня, інформує “Європейська правда” з посиланням на Global News.

Новий пакет санкцій Канади включає заборону надавати послуги, у тому числі інжинірингові та бухгалтерські, російській нафтогазовій та хімічній промисловості.

Обмеження забороняють 28 типам канадських консультантів працювати у російському нафтогазовому та хімічному секторі.

“Канада зробить все, що в її силах, щоб завадити Путіну підживлювати та фінансувати свою військову машину”, – заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому Канада ввела санкції проти понад 1070 фізичних та юридичних осіб із Росії, України та Білорусі.

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