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​Дружина радить чоловікові-окупанту підвернути ногу, щоб втекти з війни: ПЕРЕХОПЛЕННЯ ГУР

08/06/2022 13:17

В перехопленій телефонній розмові російського військового зі своєю дружиною окупант розповідає, що їхня бригада не хоче “іти далі” через недовіру до командування та великі втрати.

Про це у середу, 8 червня, повідомила пресслужба ГУР МОУ.

“Штатних людей залишилось, може, кілька десятків – інші або вбиті, або поранені. Також велика кількість людей повертається до Росії та пише рапорти на звільнення. У нас народу менше 100 людей залишилось”, – говорить окупант.

Росіянин скаржиться на погане забезпечення: “Все через ж… робиться. Командири діряві всілякі там. Забезпечення жодного немає. Все старе, нічників немає. Ні тепловізорів, ні нічників”.

Дружина пропонує чоловікові таки знайти спосіб повернутися додому. Наприклад, деякі хитруни “підвернули ноги та поїхали додому”.

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