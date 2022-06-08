Артилерія ЗСУ знищила ворожий склад із “Градами”. ВІДЕО

Сухопутні війська ЗС України показали знищення складу боєприпасів та реактивних систем залпового вогню “Град”.
Про це у середу, 8 червня, повідомили у пресслужбі СВ ЗСУ.
“Як наші артилеристи і аеророзвідка викрили склад з БК та “Градами”, – підписане відео.
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