Артобстріл Лисичанська: загинув мирний мешканець, поранено жінку

Минулої доби на одній з центральних вулиць Лисичанська загинув мирний житель внаслідок ворожого артилерійського обстрілу.
Про це повідомив у Telegram у середу, 8 червня, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, також у Лисичанську дістала поранення жінка, її відразу доставили в лікарню Чернівців. Пошкоджені кілька багатоповерхівок міста.
Вчора росіяни обстріляли з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню Золоте-4 та Врубівку, було пошкоджено 25 будинків.
Ворог продовжує нищити заклади охорони здоров’я. Останній обстріл багатопрофільної лікарні було здійснено з артилерії калібром 240 мм. А днями окупанти зруйнували будівлю місцевої станції “швидкої допомоги”.
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