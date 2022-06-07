ЗСУ закріпилися в Сєвєродонецьку і тримають місто, – мер

У Сєвєродонецьку на Луганщині наразі ситуація стабільно складна, Збройні сили України укріпилися на позиціях і тримають місто.

Про це у вівторок, 7 червня, в ефірі телемарафону сказав міський голова Сєверодонецька Олександр Стрюк.

“У Сєвєродонецьку ситуація стабільно складна. Наші Збройні сили укріпилися на позиціях, тримають місто і ті рубежі, які зайняли. Але разом з тим бої не вщухають. Орки кидають все нові і нові сили, зосереджено дуже багато артилерії, техніки, яка штурмує місто, намагається просуватися, ми зупиняємо”, – сказав очільник міста, якого цитує “Укрінформ”.

Він підкреслив, що ЗСУ «роблять максимум», щоб відстояти це місто.

За словами Стрюка, загарбники хочуть хоча б щось добитися, отримати хоч якусь значущу перемогу, бо Сєвєродонецьк – це адміністративний центр Луганщини, тому «він має символічне значення», саме як центр регіону.

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