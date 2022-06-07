Home / Війна / ЗСУ успішно стримують штурмові дії росіян в напрямку Комишувахи, – Генштаб

ЗСУ успішно стримують штурмові дії росіян в напрямку Комишувахи, – Генштаб

07/06/2022 19:00

Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України і не полишає спроб встановити контроль над містом Сєверодонецьк. 

Про це йдеться у вівторок, 7 червня, у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Протягом дня ворог обстріляв населені пункти Сеньківка Чернігівська області, Сопич, Константинівка, Старі Вирки та Велика Писарівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник веде бої з метою утримання зайнятих рубежів, продовжує обстріли наших військ, мінує місцевість.

На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на місто Слов’янськ. Обстріляв райони населених пунктів Велика Комишуваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Червона Поляна та Шнурки.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ та цивільну інфраструктуру із ствольної  та реактивної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське та Метьолкіно.

На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують штурмові дії в районі населеного пункту Комишуваха. Також, безуспішними виявилися ворожі спроби штурму у напрямку Світлодарська та Вуглегірської ТЕС.

Біля Нагірного, наші захисники завдали вогневого ураження підрозділам окупантів. Після невдалої спроби штурму, ворог відійшов на позиції, що займав раніше.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних бойових дій не вели.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджував на веденні розвідки, утриманні займаних рубежів та відновленні втрачених позицій. Крім того ворожі підрозділи, вогнем артилерії, намагаються не допустити створення сприятливих умов для ведення контрнаступу нашими військами у Херсонській та Миколаївській областях.

На Бессарабському напрямку суттєвих змін в обстановці не відбулося.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника задіяно для  блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Інтенсивність застосування ворожої авіації, завдяки вдалим діям нашої протиповітряної оборони, знижена. Зусилля зосереджуються на підтримці дій наземного угруповання і завданні ракетних ударів по об’єктах інфраструктури в глибині території України.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 104 – 07.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Найкращі світові приклади”: розроблено першу частину довідника з відновлення міст України

Розроблено першу частину довідника з відновлення міст України, у ньому буде зібрано найкращі світові приклади якісних громадських просторів і описано правила їх створення. Про це у вівторок, 7 червня,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse