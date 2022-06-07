ВМС України відтіснили флот Росії на 100 км від українського берега, – ISW

Військово-морські сили заявили, що відтіснили флот Російської Федерації на 100 км від українських узбереж.
Про це у понеділок, 6 червня, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначається, що Україні вдалося відтіснити угруповання Чорноморського флоту Росії більш ніж на 100 км, щоб зменшити тиск РФ на південні порти нашої держави.
Ключові висновки експертів ISW:
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