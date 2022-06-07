ВМС України відтіснили флот Росії на 100 км від українського берега, – ISW

Військово-морські сили заявили, що відтіснили флот Російської Федерації на 100 км від українських узбереж.

Про це у понеділок, 6 червня, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Україні вдалося відтіснити угруповання Чорноморського флоту Росії більш ніж на 100 км, щоб зменшити тиск РФ на південні порти нашої держави.

Ключові висновки експертів ISW:

Російські війська, ймовірно, зберігають контроль над більшою частиною Сєвєродонецька станом на 6 червня, хоча точна ситуація в місті залишається неясною. Контроль над місцевістю, ймовірно, часто змінюється;

Загарбники в районі Ізюма не зробили жодного підтвердженого просування, тоді як сили, що просувалися на захід від Лимана, досягли незначних досягнень;

Окупанти продовжували невдалі спроби розірвати українські лінії комунікації на північному сході від Бахмута;

Обмежені та локальні українські контратаки змусили російські війська зосередитися на утриманні оборонних рубежів на північ від Харкова;

Російська окупаційна влада посилює зусилля з видачі російських паспортів громадянам України та посилення контролю над окупованими територіями.

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