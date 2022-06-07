У Харківській області росіяни прикриваються мешканцями Ізюма як “живим щитом”, – мер

На Харківщині війська РФ прикриваються жителями Ізюма як “живим щитом”.
Про це у вівторок, 7 червня, повідомив міський голова Валерій Марченко в ефірі національного телемарафону.
“На даний час виникає таке враження, що російські війська місцевими жителями прикриваються як живим щитом.Забороняють виїзд з міста, евакуацію. Багато людей хочуть виїхати на територію, підконтрольну Україні, але все більше випадків, що росіяни не випускають людей з міста”, – цитує Марченка “Радіо Свобода”.
За його даними, в окупованому Ізюмі залишаються приблизно 13-15 тисяч людей.
За його словами, останнім часом стало “гарячіше” – тривають постійні обстріли і поблизу міста, і в місті.
“Російські війська накопичують і техніку, і особовий склад, зараз в місті дуже багато військових”, – додав Марченко.
Про таку тактику російських військ – прикриття цивільними – повідомляється не вперше.
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