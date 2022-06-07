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На тлі війни Міносвіти вносить зміни у шкільну програму

07/06/2022 14:58

 

Міністерство освіти та науки внесе зміни в навчальні програми з кількох предметів: захист Вітчизни, зарубіжна література, історія України та всесвітня історія.

Про це заявив у вівторок, 7 червня, заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі телемарафону UArazom.

“Що стосується змін до навчальних програм українських шкіл. Відповідно до наказу МОН зараз працюють групи високопрофесійних спеціалістів, які створюють зміни до навчальних програм. До 15 червня ці групи мають подати результати до МОН, і ці зміни ми будемо вносити окремими нормативними документами”, – сказав Вітренко, якого цитує “Лівий берег”.

Він додав, що в першу чергу це зміни до навчальних програм з предмета “захист Вітчизни”.

“Зміни будуть стосуватися посилення практичної спрямованості цього предмету. Діти мають знати, вміти, буде посилено національно-патріотичне виховання і буде окремий блок, який стосуватиметься протимінної діяльності. Щоб діти були свідомі того, що не можна чіпати, що несе для них небезпеку”, – сказав Вітренко.

Також, як додав заступник міністра, зміни будуть внесені в навчальні програми з зарубіжної літератури, історії України, всесвітньої історії.

За його словами, із зарубіжної літератури буде виключено, наприклад, роман Льва Толстого “Війна та мир”.

“Такого в Україні вивчати не будуть, тобто все, що виспівує орківські війська, все воно зникне з програми зарубіжної літератури. Історія України та всесвітня історія – ми горді тому, що вже ґрунтуємося на національних українських архівних документах. Будуть внесені зміни в методологію викладання історії та світової історії, робочі групи ретельно опрацьовують всі ці зміни і буде виписано взаємовідносини між українською нацією та “руським міром” на основі історичної правди”, – наголосив Вітренко.

Стосовно того, чи залишиться в програмі хтось з російських письменників, Вітренко зазначив, що зараз йдуть дискусії стосовно цього питання, але програма зарубіжної літератури буде оновлена.

Також він заявив, що МОН проводить аудит місць, які у разі небезпеки можуть використовуватися як бомбосховища для учнів, також будуть розроблені відповідні вимоги до укриттів та спеціалізовані шляхи евакуації до них.

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Україна

На тлі війни Міносвіти вносить зміни у шкільну програму

  Міністерство освіти та науки внесе зміни в навчальні програми з кількох предметів: захист Вітчизни, зарубіжна література, історія України та всесвітня історія. Про це заявив у вівторок, 7 червня,...

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