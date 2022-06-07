Мова має значення: окупанти демонтують стелу “Маріуполь”. ВІДЕО

Стела "Маріуполь" до окупації міста Росією. Архівне фото

Окупанти і колаборанти почали демонтаж синьо-жовтої стели “Маріуполь” на в’їзді до міста.

Про це стало відомо з проукраїнського телеграм-каналу “Мариуполь сейчас”.

На відео показано, що україномовна стела вже спотворена й обмальована написами підрозділів бандформувань т.зв. “ДНР”, біля неї вже працюють комунальники.

Автор відео, який стоїть на боці колабораційної влади, каже, що демонтаж стели починаються, “так как вернулось русское значение Мариуполя”, і назва міста на ній буде змінена на “нормальное русское название”.

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