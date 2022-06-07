Легіон “Свобода Росії” показав “зсередини” свій бій на Луганщині, під час якого був поранений військовий. ВІДЕО

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Армійці з легіону “Свобода Росії”, які воюють на боці України, показали відео бою на Луганщині, під час якого один із них отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні легіону в телеграмі, опублікованому у вівторок, 7 червня.

“Ми публікуємо відео бою, зняте на околицях одного з міст Луганської області.

Ось такий вигляд має справжній бій у реальних умовах, а не та «вистава», що всім показують тіктокерські війська Кадирова”, – йдеться в повідомленні.

“На жаль наш товариш по службі, який знімав цей бій, був поранений.

Ми обіцяємо, що коли нам вдасться зняти динаміку бою, то ми опублікуємо, але просимо вас не вимагати від нас це робити обов’язково. На кадрах “запікані” слова із позивними”, – йдеться в повідомленні.

Завершили свій меседж російські легіонери так: “Наша справа правильна! Путіна буде знищено! Перемога буде за нами!”.

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