ЗСУ зупинили наступ росіян на Слов’янському напрямку

Українські війська зупинили наступ військ РФ на Слов’янському напрямку.
Про це у понеділок, 6 червня, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
“На Слов’янському напрямку українські війська завдали поразки і відкинули сили противника, який після перегрупування наступав у напрямках Великої Комишувахи, Вернопілля, Дібрівного, Долини та Богородичного”, – сказав він під час брифінгу.
У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступальних дій в напрямку населеного пункту Слов’янськ.
Також Мотузяник розповів, що за минулу добу російська авіація 39 разів вилітала з аеродромів, щоб бомбити територію України. Війська росії випустили крилаті ракети з повітряного простору над акваторією Чорного моря за допомогою дальніх бомбардувальників Ту-22М3, а для пуску з повітряного простору над акваторією Каспійського моря використали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
Також росіяни завдавали ракетних ударів береговими ракетними комплексами “Бастион-П” з позиційного району в західній частині Криму.
“Російський агресор нарощує систему ППО в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, у північно-західній частині півострова в районах населених пунктів Оленівка та Раздольне триває розгортання двох зенітно-ракетних дивізіонів С-300”, — додав речник Міноборони.
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