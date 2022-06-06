Зеленський відкидає ідею “зернового коридору” через Білорусь

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може розглядати варіант експорту врожаю залізницею через територію Білорусі до портів на Балтійському морі.
Про це в понеділок, 6 червня, інформує “Інтерфкас-Україна”.
“Щодо Білорусі: ця інформація відкрита. Нам пропонували їхати через Білорусь залізницею. Ми навіть розуміємо, який обсяг. Але ми розуміємо, для чого нам це пропонували. Ми поки що не готові йти за цим форматом і допомагати нашим “дружнім” сусідам”, – заявив глава держави.
Він назвав також умови, за яких Україна готова відкрити свої порти на Чорному морі для “зернового коридору”.
“Зброя, яку ми зможемо розташувати в регіоні. Ми працюємо над цим і отримаємо протикорабельні системи. Це не погрози. Це будуть найкращі гарантії (для розмінування портів, – “Н”)”, – сказав президент.
Він додав, що Туреччина може бути серед країн, які братимуть участь у деблокаді українських портів для вивезення зерна.
“Ми готові до вивезення зерна і ми ламаємо риторику Росії, що це ми не хочемо вивозити і провокуємо продовольчу кризу. Ми готові, але нам потрібен безпековий коридор”, – зазначив Зеленський.
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