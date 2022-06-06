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Зеленський відкидає ідею “зернового коридору” через Білорусь

06/06/2022 18:19

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може розглядати варіант експорту врожаю залізницею через територію Білорусі до портів на Балтійському морі.

Про це в понеділок, 6 червня, інформує “Інтерфкас-Україна”.

“Щодо Білорусі: ця інформація відкрита. Нам пропонували їхати через Білорусь залізницею. Ми навіть розуміємо, який обсяг. Але ми розуміємо, для чого нам це пропонували. Ми поки що не готові йти за цим форматом і допомагати нашим “дружнім” сусідам”, – заявив глава держави.

Він назвав також умови, за яких Україна готова відкрити свої порти на Чорному морі для “зернового коридору”.

“Зброя, яку ми зможемо розташувати в регіоні. Ми працюємо над цим і отримаємо протикорабельні системи. Це не погрози. Це будуть найкращі гарантії (для розмінування портів, – “Н”)”, – сказав президент.

Він додав, що Туреччина може бути серед країн, які братимуть участь у деблокаді українських портів для вивезення зерна.

“Ми готові до вивезення зерна і ми ламаємо риторику Росії, що це ми не хочемо вивозити і провокуємо продовольчу кризу. Ми готові, але нам потрібен безпековий коридор”, – зазначив Зеленський.

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