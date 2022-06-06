Україна звільнить полонених окупантів після війни, окрім злочинців, – МЗС

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Після повного завершення бойових дій Україна буде готова звільнити та репатріювати російських військовополонених.

Але залишає за собою право тримати під вартою російських військових злочинців.

Про це в понеділок, 6 червня, інформує пресслужба Міністерства закордонних справ.

“Українська сторона готова, як це передбачено міжнародними договорами, після повного завершення бойових дій звільнити та репатріювати російських військовополонених у разі їхнього бажання.

Водночас Україна залишає за собою право тримати під вартою та притягувати до кримінальної відповідальності військовослужбовців російських Збройних сил та інших військових формувань, що діють на нашій території, за скоєні ними воєнні злочини та злочини проти людяності.

При цьому наголошуємо, що російські солдати були і залишаються агресорами, загарбниками та окупантами на українській землі, а армія РФ в цілому – системним порушником законів та звичаїв війни”, – йдеться в заяві.

У МЗС наголосили, що Україна дотримується гуманного ставлення до військовополонених та забезпечує все гарантоване їм міжнародним правом у повному обсязі.

Україна постійно надає представникам міжнародних спеціалізованих організацій та інституцій, зокрема Міжнародному Комітету Червоного Хреста, доступ до російських військових полонених. Крім того, в Україні створено Національне інформаційне бюро, яке опікується питаннями полонених, зокрема їх обміном.

З іншої сторони, Україна вимагає дзеркального гуманного ставлення до українських військовополонених з боку росіян, включаючи залучення спеціалізованих міжнародних інституцій для моніторингу умов їхнього тримання на підконтрольних Росії територіях.

Контекст

В умовах повномасштабної російської агресії Українська держава як сторона Женевських конвенцій 1949 року та Протоколів до них неухильно дотримується принципів ведення воєнних дій, зокрема за міжнародним гуманітарним правом, що включає відповідні норми поводження із військовополоненими.

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