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У Лазурному на узбережжі підірвалися троє мирних мешканців

06/06/2022 16:14

У Лазурному Херсонської області на узбережжі підірвалися троє мирних мешканців на російській міні, всі загинули.

Про це у понеділок, 6 червня, повідомила пресслужба оперативного командування “Південь”.

“Застерігаючись підходів наших сил з моря, ворог мінує узбережжя. Так внаслідок мінування берегів моря, зокрема, у Лазурному, на російській міні підірвались троє місцевих жителів. Всі загинули”, – йдеться в повідомленні. 

В ОК наголосили, що загроза ракетних ударів, диверсій та висадки десанту не втрачає актуальності, й залкоикали не нехтувати сигналами тривог. 

“Знайдіть в собі сили усвідомити, що пляжний відпочинок і купання в замінованому морі – не на часі. Будьте пильними і мудрими, солідарними із захисниками України, які в окопах на передовій власним життям ризикують заради вашого спокою і можливості працювати на благо України і на нашу спільну Перемогу”, – додали в ОК. 

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