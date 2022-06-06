У Лазурному на узбережжі підірвалися троє мирних мешканців

Ілюстративне фото

У Лазурному Херсонської області на узбережжі підірвалися троє мирних мешканців на російській міні, всі загинули.

Про це у понеділок, 6 червня, повідомила пресслужба оперативного командування “Південь”.

“Застерігаючись підходів наших сил з моря, ворог мінує узбережжя. Так внаслідок мінування берегів моря, зокрема, у Лазурному, на російській міні підірвались троє місцевих жителів. Всі загинули”, – йдеться в повідомленні.

В ОК наголосили, що загроза ракетних ударів, диверсій та висадки десанту не втрачає актуальності, й залкоикали не нехтувати сигналами тривог.

“Знайдіть в собі сили усвідомити, що пляжний відпочинок і купання в замінованому морі – не на часі. Будьте пильними і мудрими, солідарними із захисниками України, які в окопах на передовій власним життям ризикують заради вашого спокою і можливості працювати на благо України і на нашу спільну Перемогу”, – додали в ОК.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 103 – 06.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ