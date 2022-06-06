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Серед нагороджених орденами до Дня журналіста – кореспондент “Новинарні” Стас Козлюк

06/06/2022 23:11

З нагоди Дня журналіста, 6 червня, президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським працівникам медіа та членам родин представників ЗМІ, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Цього дня президент підписав указ №394/2022, яким нагороджені 20 українських медійників. Зокрема, орден “За заслуги” ІІІ ступеня отримав кореспондент “Новинарня“, фронтовий і судовий репортер Стас Козлюк.

Під час церемонії нагородження глава держави висловив подяку всім журналістам, які впродовж 103 днів цього вторгнення та восьми років війни Російської Федерації проти України “талановито, людяно й від щирого серця виконували свою роботу як у кадрі, так і поза ним”.

Президент подякував журналістам, які, як і Збройні Сили та весь український народ, захищають нашу державу, а також несуть правду людям.

“Несете правду й важливу інформацію – дуже потужні, вагомі сенси, які можуть стати для нашої держави великою перевагою в цій боротьбі, у якій ми точно переможемо”, – наголосив він.

Варто зазначити, що серед відзначених високими державними нагородами є й ведучі та журналісти національного телемарафону.

Президент також зазначив, що з 24 лютого через збройну агресію Росії в Україні загинули 32 працівники українських та іноземних медіа.

Фото: ОП

Президент поіменно згадав кожного з них; присутні вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання.

  • Це журналіст, письменник, волонтер Євген Баль, який помер 2 квітня унаслідок катувань у Маріуполі;
  • журналістка російського The Insider, Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального Оксана Бауліна, яка загинула 23 березня під російським обстрілом у Києві;
  • Оксана Гайдар, відома як Руда Пані, котра загинула під час обстрілу російською артилерією села Шевченкове Броварського району на Київщині між 11 і 12 березня;
  • журналістка “Радіо Свобода” Віра Гирич, яка загинула внаслідок ракетного удару по Києву 28 квітня;
  • випускниця факультету журналістики, яка перебувала в декретній відпустці, Валерія Глодан, котра загинула 23 квітня зі своєю мамою та тримісячною донькою унаслідок ворожого ракетного обстрілу в Одесі.
  • Також серед загиблих – викладачка журналістики й завідувачка художнього відділу Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості Лілія Гумянова, яка була вбита 19 березня під час російських обстрілів Маріуполя;
  • журналіст із Тернополя Віталій Дерех, який був мобілізований і загинув унаслідок авіаудару в районі Попасної 28 травня;
  • оператор телеканалу «Сігма» Віктор Дєдов, який загинув 11 березня в Маріуполі внаслідок обстрілу будинку;
  • військовий журналіст Віктор Дудар, котрий загинув 6 березня під час боїв із російськими загарбниками під Миколаєвом;
  • публіцист, історик, перекладач Сергій Заїковський, який загинув 24 березня в бою з російськими окупантами під Києвом;
  • оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії П’єр Закржевський, який загинув 14 березня під час артилерійського обстрілу з боку російських військ у селі Горенка Київської області;
  • Зореслав Замойський, тіло якого з ознаками насильницької смерті знайшли 13 квітня в Бучі;
  • фотокореспондент та відеограф з Мукачева Роман Жук, один із засновників волонтерського проекту Chysto.de. Він був солдатом-розвідником і загинув 26 травня.
  • Також Президент назвав литовського режисера й документаліста Мантаса Кведаравічюса, якого вбили в Маріуполі;
  • оператора луцького каналу «Аверс» Костянтина Кіца, який загинув, захищаючи Україну на фронті;
  • працівника прес-служби Міністерства ветеранів Дениса Котенка, котрий загинув 24 березня в бою з російськими окупантами під Києвом;
  • українську журналістку-фрилансерку Олександру Кувшинову, яка загинула 14 березня разом з П’єром Закржевським у селі Горенка на Київщині;
  • фоторепортера, воєнного кореспондента Максима Левіна, який зник 13 березня, а 1 квітня його було знайдено вбитим.
  • Глава держави згадав і французького тележурналіста каналу BFM TV Фредеріка Леклера-Імхоффа, який загинув від осколкового поранення під час обстрілу, коли висвітлював евакуацію мирного населення з українського міста Сєвєродонецька 30 травня;
  • актора й ведучого телеканалу «Дом» Павла Лі, який на початку війни вступив до лав територіальної оборони й загинув 6 березня під Ірпенем під час евакуації населення;
  • журналіста «КNК Медіа» Олександра Литкіна, котрий загинув 13 березня в с. Романівка унаслідок обстрілу військовослужбовцями збройних сил РФ;
  • журналіста каналів «Україна», «Україна24», «Дом» Олександра Махова, який пішов на фронт і був убитий 4 травня під час ворожого обстрілу;
  • комунікаційника та військовослужбовця Максима Мединського, який трагічно загинув під час оборони країни; відеоінженера чернігівського каналу «Дитинець» Романа Нежиборця, якого у квітні вбили російські військові у селі Ягідне біля Чернігова;
  • оператора 24 каналу Юрія Олійника, який загинув 23 березня в боях біля Попасної на Луганщині.
  • Зеленський також назвав графіка й живописця, культуролога, члена Національної спілки журналістів України, лауреата журналістських премій Сергія Пущенка, який був волонтером і ветераном АТО та загинув 2 березня у Василькові разом із побратимами з тероборони;
  • оператора телеканалу LIVE Євгена Сакуна, який згинув 1 березня під час російського ракетного обстрілу телевежі в Києві;
  • документаліста, колишнього кореспондента The New York Times, репортера Time Брента Рено, якого розстріляли російські військові 13 березня на блокпосту в Ірпені.
  • Крім того, після початку повномасштабного російського вторгнення у боях за Попасну на Луганщині 30 квітня загинув екс-менеджер філії «Суспільне Черкаси», військовослужбовець Євген Старинець.
  • Журналістка, письменниця, член НСЖУ та Національної спілки письменників України, керівниця літературного клубу «Азов’є» Наталя Харакоз загинула в заблокованому росіянами Маріуполі.
  • Цивільний журналіст інформаційного тижневика «Навколо тебе» Ділєрбек Шакіров був розстріляний 26 лютого в передмісті Херсона.
  • Редактор запорізького сайту misto.zp.ua Олег Якунін загинув 18 березня, захищаючи Україну від російських окупантів.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №394/2022
Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня журналіста

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики та інформаційної сфери, мужність і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність постановляю:

Нагородити орденом “За заслуги” ІІ ступеня

МОТОРНОГО Олександра Миколайовича — шеф-редактора, спеціального кореспондента телерадіокомпанії “Студія 1+1”

Нагородити орденом “За заслуги” ІІІ ступеня

БАТУРІНА Олега Ігоревича — кореспондента газети “Новий день”

БОГОСЛАВСЬКУ Яну Євгеніївну — ведучу відділу авторських програм, керівника інформаційно-аналітичного відділу комунального підприємства “Дніпровська міська студія телебачення” Дніпровської міської ради

БОРОВИК Олесю Миколаївну — власного кореспондента товариства “НОВИННА ГРУПА УКРАЇНА”

ВОЛКОВУ Анастасію Віталіївну — власного кореспондента Мультимедійної платформи іномовлення України

ВОРОБІЯ Ігоря Миколайовича — телеоператора товариства “Національні інформаційні системи”

ГОГОЙ Інну Миколаївну — власного кореспондента товариства “Національні інформаційні системи”

ГОРБАТЕНКА Сергія Олександровича — позаштатного кореспондента бюро Радіо Свобода

ДИХНІЧ Оксану Іванівну — керівника виробничого департаменту товариства “СЛМ Новини”, продюсера проектів Міжнародної комерційної телерадіокомпанії (ICTV)

ДУБЧАКА Андрія Івановича — директора інформаційного агентства “Фронтлайнер”

ЗАЛІЗЕЦЬКУ Світлану Йосипівну — директора “Головної газети Мелітополя” та сайту новин “Регіональне інформаційне агентство – Мелітополь”, Запорізька область

КАРП’ЯКА Вадима Дмитровича — журналіста, радіоведучого, ведучого політичного токшоу “Свобода слова” Міжнародної комерційної телерадіокомпаніії (ICTV)

КОВАЛЬОВА Олексія Васильовича — фотокореспондента товариства “Інформаційне агентство “Укрінформ”

КОЗЛЮКА Станіслава Олександровича — фотокореспондента, репортера

КОЛОДІЙЧУКА Вадима Анатолійовича — провідного ведучого програми товариства “КІНОКІТ”

КОЧЕТОВУ-НАБОЖНЯК Юлію Сергіївну — журналістку-фрилансерку

КУЗАКОВА Андрія Олександровича — оглядача, військового кореспондента товариства “НОВИННА ГРУПА УКРАЇНА”

КУХАРЧУКА Станіслава Вікторовича — спеціального кореспондента товариства “Національні інформаційні системи”

КУШНІРА Мар’яна Вікторовича — кореспондента Київського бюро “Радіо Свобода”

ЛИСЕНКА Данила Олеговича — оператора відділу підприємства “1+1 Продакшн”

ЛЮБИША-КІРДЕЯ Івана Михайловича — оператора міжнародної інформаційної агенції “Reuters”

МАВРИЧЕВА В’ячеслава Олеговича — головного редактора новин Філії “Харківська регіональна дирекція” акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”

МАЦУКУ Олексія Віталійовича — шеф-редактора російськомовного каналу державного іномовлення України “UATV”

НІКОЛАШВІЛІ Єву Володимирівну — кореспондента департаменту підприємства “1+1 Продакшн”

ПАСЮГУ Олексія Борисовича — головного редактора районної газети “Ворскла”, Сумська область

РАТУШНЯКА Олександра Миколайовича — фотокореспондента

СТАРОСЕЛЕЦЬ Ірину Сергіївну — журналістку товариства “Інформаційне агентство “Укрінформ”

СТЕПАНОВА Анатолія Миколайовича — фотокореспондента

СТРАШКА Антона Валерійовича — провідного ведучого програми товариства “КІНОКІТ”

ТІТКА Андрія Володимировича — продюсера управління Філії “Чернігівська регіональна дирекція” акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”

ЦВЄТКОВА Вадима Ігоровича — оператора відділу підприємства “1+1 Продакшн”

ЧЕРНЕНКО Ганну Михайлівну — журналіста новин “24 каналу”

ЮРЧЕНКА Станіслава В’ячеславовича — фотографа, більдредактора видання судової журналістики “Ґрати”

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно)

ЗАЇКОВСЬКОГО Сергія Олександровича — публіциста, історика та перекладача

КІЦА Костянтина Ігоровича — оператора телеканалу “Аверс”

КОТЕНКА Дениса Валерійовича — працівника пресслужби Міністерства у справах ветеранів України

ЛІ Павла Романовича — актора, телеведучого

МЕДИНСЬКОГО Максима Сергійовича — журналіста

ПУЩЕНКА Сергія Миколайовича — члена Національної спілки журналістів України, художника.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

6 червня 2022 року
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Редактор:

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Україна

Серед нагороджених орденами до Дня журналіста – кореспондент “Новинарні” Стас Козлюк

З нагоди Дня журналіста, 6 червня, президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським працівникам медіа та членам родин представників ЗМІ, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Цього дня президент...

Війна з Росією

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