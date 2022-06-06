Серед нагороджених орденами до Дня журналіста – кореспондент “Новинарні” Стас Козлюк

З нагоди Дня журналіста, 6 червня, президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським працівникам медіа та членам родин представників ЗМІ, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.
Цього дня президент підписав указ №394/2022, яким нагороджені 20 українських медійників. Зокрема, орден “За заслуги” ІІІ ступеня отримав кореспондент “Новинарня“, фронтовий і судовий репортер Стас Козлюк.
Під час церемонії нагородження глава держави висловив подяку всім журналістам, які впродовж 103 днів цього вторгнення та восьми років війни Російської Федерації проти України “талановито, людяно й від щирого серця виконували свою роботу як у кадрі, так і поза ним”.
Президент подякував журналістам, які, як і Збройні Сили та весь український народ, захищають нашу державу, а також несуть правду людям.
“Несете правду й важливу інформацію – дуже потужні, вагомі сенси, які можуть стати для нашої держави великою перевагою в цій боротьбі, у якій ми точно переможемо”, – наголосив він.
Варто зазначити, що серед відзначених високими державними нагородами є й ведучі та журналісти національного телемарафону.
Президент також зазначив, що з 24 лютого через збройну агресію Росії в Україні загинули 32 працівники українських та іноземних медіа.
Президент поіменно згадав кожного з них; присутні вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання.
За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики та інформаційної сфери, мужність і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність постановляю:
Нагородити орденом “За заслуги” ІІ ступеня
МОТОРНОГО Олександра Миколайовича — шеф-редактора, спеціального кореспондента телерадіокомпанії “Студія 1+1”
Нагородити орденом “За заслуги” ІІІ ступеня
БАТУРІНА Олега Ігоревича — кореспондента газети “Новий день”
БОГОСЛАВСЬКУ Яну Євгеніївну — ведучу відділу авторських програм, керівника інформаційно-аналітичного відділу комунального підприємства “Дніпровська міська студія телебачення” Дніпровської міської ради
БОРОВИК Олесю Миколаївну — власного кореспондента товариства “НОВИННА ГРУПА УКРАЇНА”
ВОЛКОВУ Анастасію Віталіївну — власного кореспондента Мультимедійної платформи іномовлення України
ВОРОБІЯ Ігоря Миколайовича — телеоператора товариства “Національні інформаційні системи”
ГОГОЙ Інну Миколаївну — власного кореспондента товариства “Національні інформаційні системи”
ГОРБАТЕНКА Сергія Олександровича — позаштатного кореспондента бюро Радіо Свобода
ДИХНІЧ Оксану Іванівну — керівника виробничого департаменту товариства “СЛМ Новини”, продюсера проектів Міжнародної комерційної телерадіокомпанії (ICTV)
ДУБЧАКА Андрія Івановича — директора інформаційного агентства “Фронтлайнер”
ЗАЛІЗЕЦЬКУ Світлану Йосипівну — директора “Головної газети Мелітополя” та сайту новин “Регіональне інформаційне агентство – Мелітополь”, Запорізька область
КАРП’ЯКА Вадима Дмитровича — журналіста, радіоведучого, ведучого політичного токшоу “Свобода слова” Міжнародної комерційної телерадіокомпаніії (ICTV)
КОВАЛЬОВА Олексія Васильовича — фотокореспондента товариства “Інформаційне агентство “Укрінформ”
КОЗЛЮКА Станіслава Олександровича — фотокореспондента, репортера
КОЛОДІЙЧУКА Вадима Анатолійовича — провідного ведучого програми товариства “КІНОКІТ”
КОЧЕТОВУ-НАБОЖНЯК Юлію Сергіївну — журналістку-фрилансерку
КУЗАКОВА Андрія Олександровича — оглядача, військового кореспондента товариства “НОВИННА ГРУПА УКРАЇНА”
КУХАРЧУКА Станіслава Вікторовича — спеціального кореспондента товариства “Національні інформаційні системи”
КУШНІРА Мар’яна Вікторовича — кореспондента Київського бюро “Радіо Свобода”
ЛИСЕНКА Данила Олеговича — оператора відділу підприємства “1+1 Продакшн”
ЛЮБИША-КІРДЕЯ Івана Михайловича — оператора міжнародної інформаційної агенції “Reuters”
МАВРИЧЕВА В’ячеслава Олеговича — головного редактора новин Філії “Харківська регіональна дирекція” акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”
МАЦУКУ Олексія Віталійовича — шеф-редактора російськомовного каналу державного іномовлення України “UATV”
НІКОЛАШВІЛІ Єву Володимирівну — кореспондента департаменту підприємства “1+1 Продакшн”
ПАСЮГУ Олексія Борисовича — головного редактора районної газети “Ворскла”, Сумська область
РАТУШНЯКА Олександра Миколайовича — фотокореспондента
СТАРОСЕЛЕЦЬ Ірину Сергіївну — журналістку товариства “Інформаційне агентство “Укрінформ”
СТЕПАНОВА Анатолія Миколайовича — фотокореспондента
СТРАШКА Антона Валерійовича — провідного ведучого програми товариства “КІНОКІТ”
ТІТКА Андрія Володимировича — продюсера управління Філії “Чернігівська регіональна дирекція” акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”
ЦВЄТКОВА Вадима Ігоровича — оператора відділу підприємства “1+1 Продакшн”
ЧЕРНЕНКО Ганну Михайлівну — журналіста новин “24 каналу”
ЮРЧЕНКА Станіслава В’ячеславовича — фотографа, більдредактора видання судової журналістики “Ґрати”
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно)
ЗАЇКОВСЬКОГО Сергія Олександровича — публіциста, історика та перекладача
КІЦА Костянтина Ігоровича — оператора телеканалу “Аверс”
КОТЕНКА Дениса Валерійовича — працівника пресслужби Міністерства у справах ветеранів України
ЛІ Павла Романовича — актора, телеведучого
МЕДИНСЬКОГО Максима Сергійовича — журналіста
ПУЩЕНКА Сергія Миколайовича — члена Національної спілки журналістів України, художника.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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