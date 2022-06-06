Серед нагороджених орденами до Дня журналіста – кореспондент “Новинарні” Стас Козлюк

Стас Козлюк під час церемонії Фото: ОП

З нагоди Дня журналіста, 6 червня, президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським працівникам медіа та членам родин представників ЗМІ, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Цього дня президент підписав указ №394/2022, яким нагороджені 20 українських медійників. Зокрема, орден “За заслуги” ІІІ ступеня отримав кореспондент “Новинарня“, фронтовий і судовий репортер Стас Козлюк.

Під час церемонії нагородження глава держави висловив подяку всім журналістам, які впродовж 103 днів цього вторгнення та восьми років війни Російської Федерації проти України “талановито, людяно й від щирого серця виконували свою роботу як у кадрі, так і поза ним”.

Президент подякував журналістам, які, як і Збройні Сили та весь український народ, захищають нашу державу, а також несуть правду людям.

“Несете правду й важливу інформацію – дуже потужні, вагомі сенси, які можуть стати для нашої держави великою перевагою в цій боротьбі, у якій ми точно переможемо”, – наголосив він.

Варто зазначити, що серед відзначених високими державними нагородами є й ведучі та журналісти національного телемарафону.

Президент також зазначив, що з 24 лютого через збройну агресію Росії в Україні загинули 32 працівники українських та іноземних медіа.

Президент поіменно згадав кожного з них; присутні вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання.

Це журналіст, письменник, волонтер Євген Баль, який помер 2 квітня унаслідок катувань у Маріуполі;

журналістка російського The Insider, Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального Оксана Бауліна, яка загинула 23 березня під російським обстрілом у Києві;

Оксана Гайдар, відома як Руда Пані, котра загинула під час обстрілу російською артилерією села Шевченкове Броварського району на Київщині між 11 і 12 березня;

журналістка “Радіо Свобода” Віра Гирич, яка загинула внаслідок ракетного удару по Києву 28 квітня;

випускниця факультету журналістики, яка перебувала в декретній відпустці, Валерія Глодан, котра загинула 23 квітня зі своєю мамою та тримісячною донькою унаслідок ворожого ракетного обстрілу в Одесі.

Також серед загиблих – викладачка журналістики й завідувачка художнього відділу Лівобережного районного будинку дитячої та юнацької творчості Лілія Гумянова, яка була вбита 19 березня під час російських обстрілів Маріуполя;

журналіст із Тернополя Віталій Дерех, який був мобілізований і загинув унаслідок авіаудару в районі Попасної 28 травня;

оператор телеканалу «Сігма» Віктор Дєдов, який загинув 11 березня в Маріуполі внаслідок обстрілу будинку;

військовий журналіст Віктор Дудар, котрий загинув 6 березня під час боїв із російськими загарбниками під Миколаєвом;

публіцист, історик, перекладач Сергій Заїковський, який загинув 24 березня в бою з російськими окупантами під Києвом;

оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії П’єр Закржевський, який загинув 14 березня під час артилерійського обстрілу з боку російських військ у селі Горенка Київської області;

Зореслав Замойський, тіло якого з ознаками насильницької смерті знайшли 13 квітня в Бучі;

фотокореспондент та відеограф з Мукачева Роман Жук, один із засновників волонтерського проекту Chysto.de. Він був солдатом-розвідником і загинув 26 травня.

Також Президент назвав литовського режисера й документаліста Мантаса Кведаравічюса, якого вбили в Маріуполі;

оператора луцького каналу «Аверс» Костянтина Кіца, який загинув, захищаючи Україну на фронті;

працівника прес-служби Міністерства ветеранів Дениса Котенка, котрий загинув 24 березня в бою з російськими окупантами під Києвом;

українську журналістку-фрилансерку Олександру Кувшинову, яка загинула 14 березня разом з П’єром Закржевським у селі Горенка на Київщині;

фоторепортера, воєнного кореспондента Максима Левіна, який зник 13 березня, а 1 квітня його було знайдено вбитим.

Глава держави згадав і французького тележурналіста каналу BFM TV Фредеріка Леклера-Імхоффа, який загинув від осколкового поранення під час обстрілу, коли висвітлював евакуацію мирного населення з українського міста Сєвєродонецька 30 травня;

актора й ведучого телеканалу «Дом» Павла Лі, який на початку війни вступив до лав територіальної оборони й загинув 6 березня під Ірпенем під час евакуації населення;

журналіста «КNК Медіа» Олександра Литкіна, котрий загинув 13 березня в с. Романівка унаслідок обстрілу військовослужбовцями збройних сил РФ;

журналіста каналів «Україна», «Україна24», «Дом» Олександра Махова, який пішов на фронт і був убитий 4 травня під час ворожого обстрілу;

комунікаційника та військовослужбовця Максима Мединського, який трагічно загинув під час оборони країни; відеоінженера чернігівського каналу «Дитинець» Романа Нежиборця, якого у квітні вбили російські військові у селі Ягідне біля Чернігова;

оператора 24 каналу Юрія Олійника, який загинув 23 березня в боях біля Попасної на Луганщині.



Зеленський також назвав графіка й живописця, культуролога, члена Національної спілки журналістів України, лауреата журналістських премій Сергія Пущенка, який був волонтером і ветераном АТО та загинув 2 березня у Василькові разом із побратимами з тероборони;

оператора телеканалу LIVE Євгена Сакуна, який згинув 1 березня під час російського ракетного обстрілу телевежі в Києві;

документаліста, колишнього кореспондента The New York Times, репортера Time Брента Рено, якого розстріляли російські військові 13 березня на блокпосту в Ірпені.

Крім того, після початку повномасштабного російського вторгнення у боях за Попасну на Луганщині 30 квітня загинув екс-менеджер філії «Суспільне Черкаси», військовослужбовець Євген Старинець.

Журналістка, письменниця, член НСЖУ та Національної спілки письменників України, керівниця літературного клубу «Азов’є» Наталя Харакоз загинула в заблокованому росіянами Маріуполі.

Цивільний журналіст інформаційного тижневика «Навколо тебе» Ділєрбек Шакіров був розстріляний 26 лютого в передмісті Херсона.

Редактор запорізького сайту misto.zp.ua Олег Якунін загинув 18 березня, захищаючи Україну від російських окупантів.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №394/2022

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня журналіста

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики та інформаційної сфери, мужність і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, багаторічну сумлінну працю та високу професійну майстерність постановляю: Нагородити орденом “За заслуги” ІІ ступеня МОТОРНОГО Олександра Миколайовича — шеф-редактора, спеціального кореспондента телерадіокомпанії “Студія 1+1” Нагородити орденом “За заслуги” ІІІ ступеня БАТУРІНА Олега Ігоревича — кореспондента газети “Новий день” БОГОСЛАВСЬКУ Яну Євгеніївну — ведучу відділу авторських програм, керівника інформаційно-аналітичного відділу комунального підприємства “Дніпровська міська студія телебачення” Дніпровської міської ради БОРОВИК Олесю Миколаївну — власного кореспондента товариства “НОВИННА ГРУПА УКРАЇНА” ВОЛКОВУ Анастасію Віталіївну — власного кореспондента Мультимедійної платформи іномовлення України ВОРОБІЯ Ігоря Миколайовича — телеоператора товариства “Національні інформаційні системи” ГОГОЙ Інну Миколаївну — власного кореспондента товариства “Національні інформаційні системи” ГОРБАТЕНКА Сергія Олександровича — позаштатного кореспондента бюро Радіо Свобода ДИХНІЧ Оксану Іванівну — керівника виробничого департаменту товариства “СЛМ Новини”, продюсера проектів Міжнародної комерційної телерадіокомпанії (ICTV) ДУБЧАКА Андрія Івановича — директора інформаційного агентства “Фронтлайнер” ЗАЛІЗЕЦЬКУ Світлану Йосипівну — директора “Головної газети Мелітополя” та сайту новин “Регіональне інформаційне агентство – Мелітополь”, Запорізька область КАРП’ЯКА Вадима Дмитровича — журналіста, радіоведучого, ведучого політичного токшоу “Свобода слова” Міжнародної комерційної телерадіокомпаніії (ICTV) КОВАЛЬОВА Олексія Васильовича — фотокореспондента товариства “Інформаційне агентство “Укрінформ” КОЗЛЮКА Станіслава Олександровича — фотокореспондента, репортера КОЛОДІЙЧУКА Вадима Анатолійовича — провідного ведучого програми товариства “КІНОКІТ” КОЧЕТОВУ-НАБОЖНЯК Юлію Сергіївну — журналістку-фрилансерку КУЗАКОВА Андрія Олександровича — оглядача, військового кореспондента товариства “НОВИННА ГРУПА УКРАЇНА” КУХАРЧУКА Станіслава Вікторовича — спеціального кореспондента товариства “Національні інформаційні системи” КУШНІРА Мар’яна Вікторовича — кореспондента Київського бюро “Радіо Свобода” ЛИСЕНКА Данила Олеговича — оператора відділу підприємства “1+1 Продакшн” ЛЮБИША-КІРДЕЯ Івана Михайловича — оператора міжнародної інформаційної агенції “Reuters” МАВРИЧЕВА В’ячеслава Олеговича — головного редактора новин Філії “Харківська регіональна дирекція” акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” МАЦУКУ Олексія Віталійовича — шеф-редактора російськомовного каналу державного іномовлення України “UATV” НІКОЛАШВІЛІ Єву Володимирівну — кореспондента департаменту підприємства “1+1 Продакшн” ПАСЮГУ Олексія Борисовича — головного редактора районної газети “Ворскла”, Сумська область РАТУШНЯКА Олександра Миколайовича — фотокореспондента СТАРОСЕЛЕЦЬ Ірину Сергіївну — журналістку товариства “Інформаційне агентство “Укрінформ” СТЕПАНОВА Анатолія Миколайовича — фотокореспондента СТРАШКА Антона Валерійовича — провідного ведучого програми товариства “КІНОКІТ” ТІТКА Андрія Володимировича — продюсера управління Філії “Чернігівська регіональна дирекція” акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України” ЦВЄТКОВА Вадима Ігоровича — оператора відділу підприємства “1+1 Продакшн” ЧЕРНЕНКО Ганну Михайлівну — журналіста новин “24 каналу” ЮРЧЕНКА Станіслава В’ячеславовича — фотографа, більдредактора видання судової журналістики “Ґрати” Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня (посмертно) ЗАЇКОВСЬКОГО Сергія Олександровича — публіциста, історика та перекладача КІЦА Костянтина Ігоровича — оператора телеканалу “Аверс” КОТЕНКА Дениса Валерійовича — працівника пресслужби Міністерства у справах ветеранів України ЛІ Павла Романовича — актора, телеведучого МЕДИНСЬКОГО Максима Сергійовича — журналіста ПУЩЕНКА Сергія Миколайовича — члена Національної спілки журналістів України, художника. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 6 червня 2022 року