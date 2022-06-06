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Росіяни перегруповують сили в Чорному морі, – Одеська ОВА

06/06/2022 10:10

Протягом минулої доби ворог відвів деякі кораблі до пунктів базування у тимчасово окупованому Криму. Втім, може завдати до 12 ударів крилатими ракетами із Чорного моря.

Підрозділи Збройних сил України готові до відбиття атак.

Про це вранці в понеділок,  6 червня, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

“Кораблі Чорноморського флоту РФ продовжують перегрупування. Наразі в Чорному морі ворог залишив корабель та підводний човен, споряджені крилатими ракетами, та декілька великих десантних кораблів. Ризик висадки морського десанту зберігається, але поки не видно підготовки ворога до активної фази десантної операції”, – зазначив Братчук.

За його словами, водночас ворог нарощує свій бойовий потенціал на острові Зміїний, але комплекс стримувальних заходів здійснюють також Сили оборони Одеського району.

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