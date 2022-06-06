Ракетна атака на Харківщині: ворог у Лозовій пошкодив школи, дитсадки і житло для ВПО

У Лозовій Харківської області від нічного ракетного обстрілу російськими військами пошкоджено п’ять навчальних закладів, житлові багатоквартирні будинки та гуртожитки.

Про це в понеділок, 6 червня, повідомив голова Лозівської громади Сергій Зеленський у телеграмі.

“Вночі Лозівську громаду обстріляли ракетами. Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури. Також освітня галузь – пошкоджено дві школи, три дитячих садка. Також значна частина багатоповерхових будинків і гуртожитки, де проживають не тільки мешканці Лозівської громади, а і переселенці. Слава Богу, обійшлося без людських втрат”, – сказав Зеленський.

За його словами, в частині кварталів Лозової наразі немає електрики – енергетики працюють над її відновленням, очікується, що роботи завершать до кінця дня.

Води, за словами керівника громади, немає через плановий ремонт, про який попереджали містян заздалегідь.

Голова громади додав, що наземної загрози для Лозівщини, як і раніше, немає, але загроза ракетних ударів зберігається.

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