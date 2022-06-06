Посол України у Болгарії подав запит на постачання зброї

Посол України в Болгарії Віталій Москаленко

Посол України в Болгарії Віталій Москаленко направив до болгарського міністерства закордонних справ офіційну ноту з проханням про постачання зброї.

Про це в понеділок, 6 червня, інформує “Європейська правда”.

“Нам потрібна зброя, ми говоримо про гаубиці та ракетні системи радянського зразка”, – сказав Москаленко в ефірі болгарського телеканалу bTV.

Дипломат додав, що відправив запит 3 червня, але відповіді поки що не отримав.

“Неможливо отримати відповідь за такий короткий термін, але я надішлю аналогічні звернення до інших відповідних інституцій, наприклад, до Міноборони”, – додав він.

Москаленко також підтвердив, що у Болгарії відремонтують 80 українських танків.

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