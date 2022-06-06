Парламент Британії голосуватиме щодо відставки Джонсона

Борис Джонсон. Фото: AP

Британські депутати розглянуть питання щодо вотуму довіри до прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Голосування в Палаті громад відбудеться у понеділок, 6 червня, з 18:00 до 20:00 за часом Лондона (тобто з 20:00 до 22:00 за Києвом), повідомляє “Європейська правда“.

Результати буде оголошено приблизно через годину після завершення голосування.

Щонайменше 54 члени парламенту, а це 15% депутатів-консерваторів, написали голові Комітету 1922 року Грему Брейді лист із закликом провести таке голосування.

Щоб відправити Джонсона у відставку, проти нього мають проголосувати 50% депутатів-консерваторів плюс один голос – це наразі 180 депутатів.

“Сьогодні ввечері є шанс покласти край місяцям спекуляцій і дозволити уряду рухатися далі, реалізовуючи пріоритети людей”, – прокоментував голосування представник офісу прем’єра.

Підтримку Джонсону вже висловила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

“Прем’єр-міністр має мою 100-відсоткову підтримку в сьогоднішньому голосуванні, і я закликаю колег підтримати його. Він показав результати під час відновлення країни від пандемії коронавірусу та підтримав Україну перед обличчям російської агресії. І попросив вибачення за допущені помилки”, – наголосила Трасс.

Проблеми у прем’єр-міністра Джонсона виникли через скандал, який охрестили Partygate: його уряд звинувачували в організації вечірок з алкоголем під час пандемії COVID-19, коли такі зібрання були заборонені по всій країні.

Нещодавно розслідування показало, що Джонсон особисто брав участь у цих вечірках, хоча раніше він це спростовував (а отже, казав неправду). Це призвело до падіння рейтингу глави уряду.

Сам Джонсон стверджує, що йому соромно за ту свою поведінку, і що він бере на себе відповідальність, але відмовляється йти з посади.

Нагадаємо, що уряд Джонсона підтримав Україну після початку повномасштабної агресії Росії, в тому числі й наданням нам необхідної зброї.

У квітні Джонсон став першим лідером країн G7, який приїхав у Київ після повномасштабного вторгнення.

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