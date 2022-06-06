“Не спіши, братан, розслабся”: ЗСУ зі “Стугни-П” знищили російський БТР. ВІДЕО

Військовослужбовці Збройних сил України із протитанкового ракетного комплексу “Стугна-П” знищили російський БТР.
Відео поширила пресслужба КБ “Луч” у понеділок, 6 червня.
“Українські захисни з ПТРК “Стугна-П” («Скіф») знищують чергову рухому мішень – БТР рашистських загарбників. Бажаємо нашим воїнам ще більше влучних пострілів”, – йдеться в описі до відео.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 103 – 06.06.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!