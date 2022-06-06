“Не спіши, братан, розслабся”: ЗСУ зі “Стугни-П” знищили російський БТР. ВІДЕО

У РФ продають награбоване в Україні і крадуть по другому колу

Родичі російських загарбників роблять бізнес на мародерстві в Україні, але крадуть також у своїх. Про це свідчать нові перехоплення, оприлюднені пресцентром Служби безпеки України в понеділок, 6 червня. Зазначається,...